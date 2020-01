In de varkensslachterij gaat het nog geregeld mis met dierenwelzijn

Dierenartsen die toezicht houden in slachthuizen hebben in de afgelopen twee jaar misstanden vastgesteld waardoor dieren ernstig hebben geleden. Uit rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat dieren onder meer levend ondergedompeld werden in heet water omdat medewerkers van de slachterij niet doorhadden dat ze niet dood waren. Bij hoeveel bedrijven de misstanden zich voordeden, is onduidelijk.

De rapportages van de dierenartsen zijn deze week door de NVWA gepubliceerd op verzoek van Varkens in Nood. De beslaan de periode van begin 2018 tot half 2019. De NVWA controleert in slachterijen onder welke omstandigheden de dieren in de slachthuizen verblijven en de manier waarop er tijdens en na de slacht van de varkens met de dieren wordt omgegaan. Daarbij blijkt het bij herhaling fout te gaan waardoor dieren een pijnlijke dood sterven. De documenten gaan niet over het transport, hoewel de NVWA ook daar op toeziet.

De varkens die onnodig hebben geleden in de slachterijen werden blootgesteld aan verschillende misstanden. Zo stelde de dierenarts bij een van de slachthuizen vast dat de vloer dermate glad was dat negen dieren uitgleden en hun spieren scheurden. De medewerkers hadden te weinig oog voor de dieren die door hun blessures niet meer konden opstaan. Vijf keer werd gemeld dat dood veronderstelde dieren levend ondergedompeld werden in water van zestig graden.

Volgens Varkens in Nood is het toezicht op de slachthuizen onvoldoende. De belangenorganisatie bepleit cameratoezicht om op afstand te kunnen controleren of de slacht goed verloopt. De NVWA laat weten dat het toezicht op de slachthuizen sinds 1 december is aangescherpt. Controleurs kunnen nu eerder boetes uitschrijven. De stukken die nu zijn gepubliceerd omvatten twaalf rapporten waarin één of meer misstanden staan omschreven. Op twee van die rapporten volgde een schriftelijke waarschuwing.