Hoekstra kondigt onderzoek aan naar onvolledige dossiers over toeslagen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de onvolledige dossiers die naar gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn gestuurd. Minister Wopke Hoekstra (CDA, Financiën) heeft de Tweede Kamer daar vrijdag van op de hoogte gesteld.

De minister schrijft in een brief dat tijdens het samenstellen bleek „dat de dossiers op onderdelen onvolledig zijn”. Dat kwam aan het licht toen ouders hun dossiers opvroegen in de nasleep van de toeslagenaffaire. Hoekstra ontving ook „signalen” van media over stukken die ontbraken in dossiers.

Zo werden bewijsstukken en bezwaarschriften niet opgenomen in dossiers of werd papierwerk soms zonder daadwerkelijk te zijn beoordeeld aan de pakketten toegevoegd, schrijft RTL Nieuws. Volgens de minister is er geen sprake van dat stukken „bewust zijn kwijtgeraakt of vernietigd”, wel noemt het hij de problematiek „aanhoudend”. De minister moet nog bepalen wie het onafhankelijke onderzoek naar de dossiers gaat uitvoeren; mogelijk worden dat accountants van het Rijk, die zich ook al met de andere problemen van de Belastingdienst bezighouden.

Na de toeslagenaffaire en andere problemen bij de Belastingdienst, grijpt minister Hoekstra hard in. Hij zet bij de dienst in gang wat ambtenaar Snel al had aangekondigd

Hoekstra en Rutte ontmoeten ouders

De dossiervoering van de Belastingdienst leidde eerder tot ophef onder ouders die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire. Ouders die wilden weten waarom zij door de Belastingdienst onterecht als fraudeur waren bestempeld, ontvingen in december grotendeels zwartgelakte pakken papier waaruit zij niets wijzer werden. Dat schandaal leidde tot het vertrek van staatssecretaris Menno Snel (D66). Minister Hoekstra neemt nu de portefeuille waar.

Ouders die nu meer informatie willen over hun status in de toeslagenaffaire krijgen een anders samengesteld dossier toegestuurd, met een verklaringenlijst en wit weggelakte privacygegevens van derden. Mensen die nu hun zogeheten CAF-dossier opvragen krijgen ook een uitnodiging voor een gesprek. Hoekstra liet donderdag weten dat hij en minister-president Mark Rutte maandag in Rijswijk naar een bijeenkomst komen met ouders die betrokken zijn bij de toeslagenproblematiek. „Het doel van de bijeenkomst is te luisteren naar deze ouders en naar wat hen is overkomen”, volgens het ministerie van Financiën.