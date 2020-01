Gezocht: Belastingdienstfluisteraars

Of eigenlijk, staatssecretarissen: Minister van Financiën Wopke Hoekstra maakte vorig weekend bekend dat er twee vacatures voor bewindspersonen open staan.

In deze Haagse Zaken pluizen we het dossier Belastingdienst uit. Je hoort hoe het kan dat het daar keer op keer misgaat, over de vele pogingen die al zijn gedaan om de Belastingdienst te reorganiseren en de rol van de Tweede Kamer daarin. En je hoort over welke eigenschappen de komende twee staatssecretarissen moeten beschikken.

