Gemeente Oostzaan sluit complex voetbalclub OFC

De gemeente Oostzaan heeft het complex van voetbalclub OFC per direct voor vier weken gesloten. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Volgens burgemeester Rob Meerhof (PVDA) is de openbare orde en de veiligheid van omwonenden „sinds recente publicaties” in het geding. Het Parool schreef eerder deze maand dat de politie onderzoek doet naar een mogelijke link tussen de voetbalclub en criminele activiteiten.

De amateurclub wordt in verband gebracht met gevonden handgranaten en schietpartijen in Oostzaan. Spin in het web zou voorzitter Marwan K. zijn, die ervan wordt verdacht de club te gebruiken om geld wit te wassen. Onder zijn hoede promoveerde OFC in korte tijd van de onderste regionen naar de top van het amateurvoetbal. Spelers zouden daarbij veel geld in contanten hebben ontvangen. De FIOD deed in 2016 al een inval bij OFC, waarbij papieren en harddrugs werden meegenomen. Het witwassen is tot nog toe niet bewezen.

Burgemeester Meerhof zegt dat de gemeente sinds juni vorig jaar met het OFC-bestuur in gesprek is over transparantie over de financiën. Hij noemt het onnacceptabel dat criminele activiteiten plaatsvinden op gemeentegrond. Hij wil in de komende vier weken proberen om „samen met de vereniging en inwoners tot een schone club te komen”.