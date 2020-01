De aanvankelijk vreedzame protesten in Libanon verharden. Het land verkeert in een zware economische crisis, de ergste sinds eind jaren zeventig. De onrust in het land leidde al tot het aftreden van premier Saad al-Hariri, maar sindsdien is het de politiek nog niet gelukt een nieuwe regering te vormen of de daling van de economie te stuiten.

Foto Mohamed Azakir / Reuters