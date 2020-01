Zoon van Tolkien wijdde zijn leven aan zijn vaders oeuvre

Christopher Tolkien, de zoon van J.R.R. Tolkien, auteur van de The Lord of the Rings-boeken, is donderdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Tolkien Society. Christopher Tolkien (Leeds, 1924) wijdde na het overlijden van zijn vader in 1973 zijn leven aan het nalatenschap van de beroemde fantasy-auteur. Hij redigeerde en publiceerde ongepubliceerd materiaal, wat leidde tot boeken als The Simarillion (1977) en The Fall of Gondolin (2018).

Shaun Gunner, voorzitter van de Tolkien Society, roemt zijn betrokkenheid bij het oeuvre van zijn vader. „Miljoenen mensen wereldwijd zullen Christopher voor eeuwig dankbaar zijn dat hij ons The Silmarillion, The Children of Húrin, de geschiedens van Middelaarde en vele andere gebracht heeft. We hebben een grootheid verloren en hij zal erg gemist worden.” Christopher Tolkien werkte dertig jaar aan The Children of Húrin, dat in 2007 verscheen. Over de publicatie van zijn vaders Beowulf waren niet alle reacties lovend.

Lees ook: Tien jaar na Lord Of The Rings - tien weetjes over de trilogie

Christopher Tolkien was niet tevreden over Peter Jacksons verfilming van The Lord of the Rings. Het eerste deel vond hij „beneden alle peil”. Hij had geen zeggenschap; zijn vader had de filmrechten enkele jaren voor zijn dood verkocht.

Christopher Tolkien was de derde en jongste zoon van J.R.R. Tolkien, en deelde naast de Lord of The Rings-wereld ook een interesse in taalwetenschap met zijn vader. Hij was naast de literaire vertegenwoordiger van zijn vader ook docent in Oud- en Midden-Engels en Oud-IJslands aan de Universiteit van Oxford.

Christopher Tolkien tekende tevens de eerste kaarten van de fantasiewereld Midden-aarde. Volgens Tolkien-expert Dimitra Fimi zou onze kennis van de werken van J.R.R. Tolkien niet hetzelfde zijn zonder de bijdragen van Christopher. „Hij bood ons inzicht in Tolkiens creatieve proces, en hij verschafte geleerd commentaar dat ons begrip van Middel-aarde verrijkte. Hij was Middden-Aardes cartograaf en eerste onderzoeker.”