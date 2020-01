Chanou (16): ‘Ik ben blij dat ik twee huizen heb’

Zwart waas

„Sinds vier jaar woon ik in een gezinshuis. Mijn moeder en ik hadden veel ruzie. Ik werd soms driftig, vloog haar aan, ging haar uitschelden. Soms kreeg ik een zwart waas voor mijn ogen. Dan wordt je later verteld wat er gebeurd is, dat weet je niet meer.

Foto Khalid Amakran Naam: Chanou van de Zand (16), Duiven Zit in: 4 vmbo-t Woont met: twee pleegmoeders, drie pleegzusjes. Heeft halfzus van 25 Vader: elektromonteur Moeder: interieurverzorgster

Mijn moeder heeft er zelf voor gekozen om rust te nemen, het was een vrijwillige uithuisplaatsing. In het begin was het heftig: opeens op een andere plek, naar een nieuwe school, niet meer in bed tv kijken, niet meer je moeder om een knuffel kunnen vragen. Hoeveel ruzie we ook hadden, ze is wel mijn moeder. In het gezinshuis werd ik nooit meer driftig. Onrust thuis was waar alles vandaan kwam.”

Twee huizen

„Het contact met mijn moeder is langzaam weer opgebouwd. Het begon met een uurtje per week, nu ben ik om het weekend bij haar en iedere vakantie. Ik heb geen shitleven. Ja gehad, maar dat is in het verleden. Ik ben blij dat ik twee huizen heb. Je hoort vervelende verhalen over gezinshuizen maar ik heb het heel goed getroffen. Ik deel veel met mijn pleegmoeders, ik kan alles tegen ze zeggen. Zij hebben me geleerd voor mezelf op te komen, duidelijk te zijn in wat je wilt, eerlijk te zijn, te zeggen wat je voelt en denkt. Door hen ben ik een individu dat stevig op haar benen staat. Mijn moeder heeft me de basis gegeven, mijn peutertijd heeft ze zo goed mogelijk gedaan. In bed stoppen, in de zomer naar een meertje, vriendinnen mochten altijd blijven slapen – door mijn moeder ben ik sociaal geworden. Ik ben haar dankbaar voor de uithuisplaatsing. Als dat niet gebeurd was heb ik geen idee waar we nu zouden staan.”

Taart bakken

„Mijn vader woont onder begeleiding van de GGZ. Ik heb pas een jaar contact met hem. Een ‘normale’ vader-dochterband heb ik uit mijn hoofd gezet. Eerst wou ik dat heel graag maar hij is geen vaderfiguur, iemand die je even meeneemt naar het Dolfinarium. De band die we nu hebben voelt goed. Ik doe ook steeds meer met mijn zus van 25. Taart bakken, naar de film, naar de stad. Na mijn examen gaan we waarschijnlijk met zijn tweeën op vakantie. Zij wil graag naar Griekenland. Mij maakt het niet uit, zolang er zon is en lekker eten.”

Baangarantie

„Eerst dacht ik dat doktersassistentes alleen de telefoon opnemen. Op een meeloopdag zag ik dat je ook bloeddruk moet meten, injecties geven, dat soort dingen. Daarom wil ik dat gaan doen. Ik heb ook gekeken naar luchtvaartdienstverlening maar dat viel af. Ze zeiden: als je veel problemen hebt word je extra goed begeleid. Daar had ik geen zin in. En je hebt geen baangarantie – daar moet je ook op letten. Plus: bij sommige vliegmaatschappijen moet je bepaalde kledingmaten hebben en ik hou van eten. Ook van sporten, maar meer van eten. Ik lust alles, alleen geen bloemkool en broccoli.”

Dit zegt haar moeder „Chanou is op dit moment, door alles wat ze heeft meegemaakt, op een ontdekkingsreis naar zichzelf. Wie ben ik nou, wat kan ik. Ze was naar een open dag geweest voor doktersassistente. Dan gaat ze zitten, vertelt precies wat de vervolgstappen zijn, wat ze zou doen als ze toch geen werk kan vinden met die opleiding. Ik ben poepietrots op haar.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 januari 2020