Burgemeester Weert legt voorzitterschap stichting tijdelijk neer

Burgemeester Jos Heijmans van Weert (D66) legt zijn functie als voorzitter van de stichting International Award for Young People tijdelijk neer vanwege mogelijke rollenvermenging. De burgemeester trekt zich terug zolang een onderzoek naar de integriteitskwestie loopt, meldde hij donderdagavond tijdens een bestuursvergadering van de stichting, aldus De Limburger.

Het externe onderzoek moet uitwijzen of Heijmans’ rollen als burgemeester en voorzitter van de stichting niet op ongewenste wijze met elkaar vermengd geraakt zijn. Daartoe had het college van burgemeester en wethouders en de Weertse gemeenteraad verzocht na een recente publicatie van De Limburger. Heijmans zou volgens de krant zonder overleg met de rest van het gemeentebestuur bijna 24.500 euro subsidie aan de stichting toegekend hebben. Ook haalde hij een grote sponsor binnen voor de stichting, die veel contacten heeft in de gemeente. Dat zou de schijn van belangenverstrengeling wekken.

De internationaal actieve stichting daagt jongeren tussen de 14 en 24 jaar oud uit „om zichzelf te ontwikkelen grenzen te verleggen en actief een bijdrage te leveren aan de maatschappij”. Meer dan acht miljoen jongeren uit 140 landen participeerden volgens de International Award for Young People in onder meer vrijwilligerswerk, sport en trektochten.