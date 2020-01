Boeing vindt nieuw softwareprobleem in 737 MAX

Boeing heeft opnieuw een probleem ontdekt in de software van de 737 MAX, het model dat vanwege twee dodelijke crashes al bijna een jaar wereldwijd aan de grond wordt gehouden. Omdat het nieuwe euvel moet worden verholpen, duurt het mogelijk nog langer voordat de 737 MAX weer mag vliegen. Dat melden persbureau Bloomberg en de Financial Times vrijdag.

Veel is er niet bekend over wat het nieuwe softwareprobleem inhoudt. Het zou te maken hebben met een systeem dat bij het opstarten van het vliegtuig controleert of andere computersystemen goed functioneren. Het is onduidelijk welke risico’s de fout met zich meebrengt. Ook is nog niet zeker hoe lang het zal duren om het probleem te verhelpen. Boeing heeft laten weten dat het „werkt aan de benodigde updates”.

Vorig jaar juni vond Boeing al een ander probleem in de programmatuur van de 737 MAX 8. Testpiloten kwamen erachter dat de boordcomputer, wanneer er foutieve data binnenkwam, herhaaldelijk probeerde de neus van het vliegtuig omlaag te sturen. Onder meer door dit probleem duurt het zo lang voordat de 737 MAX de lucht weer in kan: het oplossen van computerproblemen in vliegtuigen is een tijdrovend proces, omdat updates zeer uitgebreid gecontroleerd moeten worden op fouten.

346 doden

De 737 MAX staat sinds maart vorig jaar aan de grond. Het vliegtuig werd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onveilig bevonden, nadat bij twee crashes in een paar maanden tijd 346 doden waren gevallen. In beide gevallen bleek de oorzaak een fout in het computerprogramma van de automatische piloot. Die zorgde ervoor dat het vliegtuig automatisch omlaag werd gestuurd, zodra een sensor op het vliegtuig kapot ging. De piloten van de ramptoestellen konden niet meer ingrijpen toen dat gebeurde. De softwarefout bevond zich in een ander systeem dan het probleem dat tijdens de tests afgelopen juni opdook, ondanks dat de twee mankementen hetzelfde resultaat opleverden.

Vanaf deze maand is Boeing voor onbepaalde tijd gestopt met de productie van de 737 MAX. Momenteel heeft het bedrijf vierhonderd gloednieuwe exemplaren van het type staan, die wegens het vliegverbod niet afgeleverd kunnen worden. Pas als de FAA de 737 MAX goedkeurt en het vliegverbod opheft, mogen die toestellen opstijgen. Eind deze maand wordt duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van de productiestop. De crisis leidde vorige maand tot het ontslag van topman Dennis Muilenburg.