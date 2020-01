BNNVARA brak met Pauw om salariseis

BNNVARA heeft eind vorig jaar het contract met Jeroen Pauw niet verlengd. De omroep weigerde mee te werken aan een verboden constructie die de presentator en productiebedrijf TVBV, waarvan Pauw directeur is, meer geld moest opleveren.

Met de constructie zou het wettelijke salarisplafond voor presentatoren bij de publieke omroep omzeild worden. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC van de totstandkoming van de nieuwe avondshow Op1, de opvolger van Pauw en Jinek bij de publieke omroep.

Jeroen Pauw maakte op 9 december vorig jaar bekend dat hij twee weken later zou stoppen met zijn dagelijkse late nightshow. Pauw ging andere dingen doen: „Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’.” In juni 2019 dacht Jeroen Pauw er nog anders over, blijkt uit onderzoek van NRC. Pauw wilde doorgaan met zijn avondshow in 2020. Het liep mis omdat BNNVARA weigerde akkoord te gaan met de voorwaarden die producent TVBV stelde.

In het voorstel van TVBV werd het nieuwe presentatiecontact van Jeroen Pauw gekoppeld aan een verhoging van de vergoeding voor TVBV én aan de verplichting voor BNNVARA om in 2020 voor een half miljoen euro programma’s van TVBV af te nemen. Dat zou méér omzet voor TVBV betekenen en zo een hogere beloning voor Pauw als directeur van TVBV. Die beloning zou bovenop zijn salaris als presentator komen dat al op het wettelijk maximum van 194.000 euro zat.

In augustus 2019 liet de nieuwe, in 2018 aangetreden directie van BNNVARA – Gert-Jan Hox en Karin van Gilst – aan TVBV weten niet akkoord te gaan. De belangrijkste reden: het voorstel druiste in tegen de wettelijke afspraken over de topinkomens van presentatoren. Omdat Pauw en TVBV hun eisen niet temperden volgde er geen contractverlenging, en kwam er een einde aan talkshow Pauw.

Directeur Gert-Jan Hox zegt niet op de inhoud van het voorstel van TVBV te willen ingaan. Wel meldt hij dat de inhoud aanleiding was om niet akkoord te gaan. Zijn omroep heeft nu „geen contract meer met Jeroen Pauw”.

NPO sluit alsnog deal

Na het stuklopen van de onderhandelingen nam NPO-directeur Frans Klein, de hoogste televisiebaas in Hilversum, het initiatief. Hij maakte alsnog afspraken met TVBV en Jeroen Pauw.

Onderdeel is dat TVBV de nieuwe avondshow Op1 produceert. Jeroen Pauw blijft betrokken bij dat programma. Ook kunnen Pauw en TVBV andere programma’s voor de publieke omroep maken. Daarmee zou Jeroen Pauw, die een aanbieding van RTL op zak had, behouden zijn voor de publieke omroep.

Jeroen Pauw reageert niet inhoudelijk op het voorstel dat TVBV gedaan heeft aan BNNVARA. „Eerlijk gezegd lijkt het mij onzinnig om te praten over iets dat niet gebeurd is. Er is geen contract, er zijn geen afspraken.”

Volgens Pauw heeft het stoppen van de talkshow niets te maken met de problemen met BNNVARA. Het besluit om te stoppen zou door hem al „in de zomer” van 2019 zijn genomen, en los staan van de „al dan niet moeizaam verlopen contractbesprekingen”. Pauw zegt „tot op de dag van vandaag” nog in gesprek te zijn met BNNVARA voor mogelijke nieuwe programma’s.