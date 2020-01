Arnhemmer aangehouden voor aanbieden 12 miljard inloggegevens

Een 22-jarige man uit Arnhem is woensdag aangehouden omdat hij online 12 miljard inlognamen en wachtwoorden aanbood. De gegevens konden tegen betaling worden ingezien en gedownload, meldt de politie vrijdag. De gegevens werden aangeboden via de website weleakinfo.com, die door de Amerikaanse politiedienst FBI offline is gehaald.

Op de website werden abonnementen verkocht waarmee gebruikers toegang kregen tot een speciale zoekmachine, meldt het Amerikaanse ministerie van justitie. De database bestond onder meer uit namen, e-mailadressen, gebruikersnamen, telefoonnummers en wachtwoorden.

De gegevens waren volgens de Amerikaanse justitie buitgemaakt via „meer dan 10.000 datalekken”. Het is onduidelijk van welke personen, bedrijven of instanties de gegevens gestolen zijn. De Nederlandse politie kan geen „specifieke onderzoeksinformatie” delen omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Er werden verschillende abonnementen aangeboden, is te zien op screenshots van de website. Het goedkoopste abonnement kostte 2 dollar (omgerekend 1,80 euro) en gaf één dag onbeperkt toegang tot de data. Wie drie maanden toegang wilde, moest 70 dollar (bijna 63 euro) betalen.

Internationale samenwerking

De Nederlandse man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het bezitten en aanbieden van de gegevens en het hebben van een faciliterende rol in de cybercriminaliteit. De politie kwam hem op het spoor na een tip van de Engelse National Crime Agency (NCA). Ook de Amerikaanse FBI en de Duitse recherchedienst Bundeskriminalamt (BKA) waren betrokken bij het onderzoek. In Noord-Ierland werd eveneens een 22-jarige man aangehouden.

In Arnhem zijn deze week twee woningen doorzocht. In die van de verdachte trof de politie professionele apparatuur aan waarmee de gegevens konden worden aangeboden.