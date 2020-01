Annabel Oosteweeghel toont het nachtelijk lijden der slapelozen

Hoe ziet de wereld van de slapelozen eruit? Die verborgen wereld, waarin toch twintig procent van de Nederlanders ’s nachts ronddwaalt? Voor het project Insomnia zet fotografe Annabel Oosteweeghel die wereld in scène; ze noemt haar foto’s dan ook imaginary documentary. De slapelozen zijn zelf figurant in hun eigen taferelen, waarin ze de wanhoop verbeelden van het dolen en het woelen. Haar vervreemdende beelden doen denken aan de verstilde nachtelijke werelden van Edward Hopper. Insomnia is behalve een fotoproject van Oosteweeghel ook een boek in samenwerking met journalist Carlijn Vis. Het fotoproject Insomnia en een selectie van de teksten uit het boek zijn t/m 5 mei te zien in Museum de Fundatie in Zwolle.