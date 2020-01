Ambassadeur Hoekstra: VS willen techniek van ASML inderdaad uit China houden

De Verenigde Staten vinden inderdaad dat geavanceerde technologie voor de productie van chips niet in handen moet komen van China. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra vrijdag in Het Financieele Dagblad. „We hebben het aan de Nederlanders vrij duidelijk gemaakt: wij geloven dat dit bijzonder gevoelige technologie is die niet thuishoort op bepaalde plaatsen”, aldus de diplomaat in de krant.

Chipmachinefabrikant ASML probeert een exportvergunning te krijgen voor een machine die gebruikmaakt van zogenoemde EUV-technologie, waarmee op geavanceerdere wijze chips gemaakt kunnen worden. Die vergunning laat al een half jaar op zich wachten, mede onder druk van Amerikaanse regering op die van Nederland, meldde persbureau Reuters eerder. Dat die druk wordt uitgeoefend is nu voor het eerst door de VS erkend.

De VS vrezen dat de export van de technologie veiligheidsrisico’s met zich kan meebrengen, zegt de ambassadeur. Welke risico’s dat precies zouden zijn, lichtte Hoekstra niet nader toe. „Ik ben geen technologie-expert. Creatieve mensen kunnen interessante toepassingen bedenken voor EUV.” Wel is volgens hem de Nederlandse regering van de risico’s op de hoogte. De Amerikaanse bedenkingen werden volgens Reuters tot op het hoogste niveau met het kabinet gedeeld: een veiligheidsrapport over de gevaren zou premier Mark Rutte persoonlijk onder ogen gebracht zijn.