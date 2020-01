‘Aanklachten tegen Bayer wegens Roundup opgelopen tot ruim 85.000’

Het aantal mensen dat chemieconcern Bayer in de Verenigde Staten heeft aangeklaagd vanwege het omstreden onkruidverdelger Roundup, is opgelopen naar 75.000 tot 85.000. Dat laat de bemiddelaar tussen Bayer en de aanklagers vrijdag aan persbureau Bloomberg laten weten. In oktober liepen er volgens Bayer nog bijna 43.000 rechtszaken.

Het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup is omstreden vanwege zijn belangrijkste bestanddeel glyfosaat, dat kanker zou veroorzaken. Bayer is in de Amerikaanse staat Californië inmiddels drie keer veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van in totaal 191 miljoen dollar (171,5 miljoen euro). Het Duitse chemiebedrijf in alle zaken heeft beroep aangetekend. Volgens Bayer is glyfosaat niet kankerwekkend. Vrijdag beginnen twee nieuwe rechtszaken in Californië en Missouri.

‘Speculatieve schatting’

Bayer noemt het genoemde aantal claims een „speculatieve schatting”. Volgens het chemieconcern rekent de bemiddelaar hier ook potentiële eisers onder die nog geen rechtszaak hebben aangespannen. Het daadwerkelijke aantal aanklachten zou daarom „aanzienlijk lager” liggen dan 50.000. De bemiddelaar is „voorzichtig optimistisch” dat binnen een maand een schikking wordt getroffen met de klagers, maar wil nog geen bedragen noemen.

Er bestaat verdeeldheid over de vraag of glyfosaat kankerverwekkend is. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid oordeelde in 2015 dat het middel niet kankerverwekkend is. De Europese Unie verlengde de toestemming voor het gebruik ervan in 2017 met vijf jaar. Onder meer de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het kankerinstituut IARC stellen dat glyfosaat wel kanker kan veroorzaken.