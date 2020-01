23 jaar cel voor medeplegen liquidatie Amsterdamse crimineel Jalink

Gideon G. is vrijdag veroordeeld tot 23 jaar cel voor zijn rol bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Vincent Jalink. Volgens de rechtbank van Amsterdam staat het vast dat G. een van de twee betrokkenen was bij de moord, in 2016 in Diemen, die plaatsvond bij de woning van het slachtoffer.

Lees meer over de groep uit Urk waarmee de gedode Vincent Jalink contact zou hebben

Jalink (39) werd ‘s avonds met twaalf kogels doodgeschoten, voor de ogen van zijn destijds negenjarige zoon die bij hem in de auto zat. Justitie spreekt van een „zeer professioneel uitgevoerde” liquidatie. De daders zouden het slachtoffer - die zelf al eens was veroordeeld voor witwassen - langere tijd in de gaten hebben gehouden. Justitie vermoedt dat Jalink een miljoen euro had aangenomen van een groep vissers uit Urk om te investeren in cocaïne, maar vervolgens twee maanden lang geen drugs leverde. G., die altijd enige betrokkenheid heeft ontkend, zei tijdens de zittingen ook niets over het motief van de moord.

Meer betrokken verdachten

De daders die de moord uitvoerden, hadden een vluchtscooter bij zich. Justitie stelde dat op basis van dna-sporen en versleutelde telefoonberichten kon worden vastgesteld dat G. een van de twee uitvoerders was. De rechtbank acht vrijdag bewezen dat „de dader het slachtoffer tot tweemaal toe onder vuur genomen” heeft. De rechter ging mee met de strafeis van het OM voor G., die niet aanwezig was bij de uitspraak. Het OM woog in zijn strafeis mee dat G. eerder is veroordeeld voor de voorbereiding van een andere moord, die nooit plaatsvond.

Er zitten nog drie andere verdachten vast voor betrokkenheid bij de liquidatie. Justitie had de hand gelegd op versleutelde berichten, waarin zij met elkaar informatie uitwisselden over het slachtoffer. In een verklaring over het vonnis schrijft de rechtbank dat ook werd gecommuniceerd „over activiteiten die lijken te duiden op liquidaties”. In het voorjaar zal duidelijk worden of de andere verdachten worden vervolgd.