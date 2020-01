Wolvenpups kunnen best apporteren, ook zonder training

‘Kom dan, kom, ts ts ts ts’, zegt de Zweedse vrouw tegen de piepjonge wolf. Ze staat in de hoek van een grote ruimte en heeft net een tennisbal weggerold, waar de wolf achteraan is gehobbeld. Ze zien elkaar voor het eerst. En dan gebeurt het, op de video van twee Zweedse onderzoekers: de wolf dribbelt terug naar de vrouw en geeft haar de bal. Hij kan het! Zonder enige training doet hier een jonge wolf wat alleen honden zouden kunnen en vaak pas na enige training: moeiteloos en instinctief spelen met een mens, een vreemde zelfs.

Sociale interactie

De biologen Christina Hansen Wheat en Hans Temrin publiceren het verslag van hun balspelexperimenten donderdag in het tijdschrift iScience. Vaak wordt gedacht dat honden hun opvallende gerichtheid op sociale interactie met mensen te danken hebben aan zorgvuldige selectie tijdens een eeuwenlang domesticatieproeces. Nu blijkt dat een belangrijk onderdeel daarvan, spelen, al in aanleg bij sommige wolven aanwezig is. Hansen Wheat en Temrin denken daarom dat bij dat domesticatieproces, dat 15.000 jaar of langer geleden is begonnen, veel typische hondeneigenschappen al bij sommige wolven aanwezig waren. Anders gezegd: bij de domesticatie van de hond kon gebruik gemaakt worden van genetische variatie die al bij wolven bestond, er waren geen nieuwe mutaties nodig.

Jonge wolf Flea uit het experiment Foto Christina Hansen Wheat

De onderzoekers lieten dertien jonge wolven in isolement met de fles groot brengen. De pups waren al na tien dagen, nog voor hun ogen open waren, bij de moeder (uit een dierentuin) weggehaald, om mogelijke externe invloed uit te bannen. De wolfjes zagen alleen twee menselijke verzorgers en werden niet gedisciplineerd of getraind. De experimentator met de tennisbal was na acht weken de eerste vreemde die ze zagen.

Lemmy, Sting en Elvis

Lang niet alle jonge wolven waren speels: acht van de dertien toonden geen enkele belangstelling voor de bal. Twee andere wolfjes speelden van de drie keer maar één of twee keer kort met de bal. Op de vrouw in de hoek sloegen zij geen acht. Maar wolvenpups Lemmy en Elvis (popmuzieknamen waren favoriet in het lab) brachten de bal twee keer naar haar terug, en Sting apporteerde zelfs drie keer.

Het experiment sluit aan bij de bevindingen in een beroemd Russsisch zilvervossen-experiment waarbij selectie op tamheid allerlei typische hondeneigenschappen tevoorschijn leek te roepen. Vorig jaar was er scherpe kritiek op dit experiment omdat bleek dat de gebruikte vossenpopulatie al min of meer getemd was.

Apporteertalent: in een Zweeds experiment blijkt de acht weken oude wolf Sting zonder enige training de bal te kunnen terugbrengen naar een vrouw die hij nog nooit eerder heeft gezien. Video: Christina Hansen Wheat.

