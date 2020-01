Wat mag je niet missen op Eurosonic/Noorderslag?

Of het wordt helemaal fantastisch of helemaal niks. Het optreden van Lars and The Magic Mountain, tot nu toe nog redelijk onbekend, is een beetje een gok. Maar dat Lars Kroon (Go Back to The Zoo, St.Tropez) uitpakt is zeker: het wordt vol op het podium met veel door de wol geverfde muzikanten, een gospelkoor, strijkers en blazers. Verwacht zich langzaam ontwikkelende spacepop vol functionele versiering. (AK)