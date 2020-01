‘Voedselvoorziening 45 miljoen mensen in zuidelijk Afrika loopt ernstig risico’

De voedselvoorziening van 45 miljoen mensen in het zuiden van Afrika loopt ernstig risico vanwege droogte, overstromingen en economische instabiliteit. „Deze voedselcrisis is van een omvang die we niet eerder gezien hebben en het lijkt erop dat het erger gaat worden”, waarschuwt Lola Castro van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) donderdag in een persbericht. De VN-organisatie pleit voor extra investeringen om de crisis in zestien Afrikaanse landen het hoofd te bieden. Het geld is ook nodig om de gevolgen van klimaatverandering op de langere termijn te bestrijden.

Het Wereldvoedselprogramma is van plan om dit voorjaar voedselhulp te bieden aan 8,3 miljoen mensen in de acht zwaarst getroffen landen zoals Zimbabwe, Mozambique en Madagascar. In Zimbabwe woedt volgens het WFP de ergste voedselcrisis in tien jaar. De voedselvoorziening van de helft van de bevolking - 7,7 miljoen mensen - is „hoogst onzeker”. In Zambia en Lesotho heeft een op de vijf inwoners ernstige honger. 10 procent van de bevolking in Namibië lijdt ook honger.

Natuurgeweld in zuidelijk Afrika. Cycloon Idai is een humanitaire ramp.

De voedselcrisis in het zuiden van Afrika wordt volgens het WFP versterkt door stijgende prijzen, grootschalig verlies van vee en toennemende werkloosheid. Het Wereldvoedselprogramma waarschuwt dat getroffen gezinnen minder eten en maaltijden overslaan.

Klimaatverandering op langere termijn bestrijden

De VN-organisatie vraagt om meer geld en meldt 205 miljoen van de benodigde 489 miljoen dollar voor het voedselprogramma opgehaald te hebben. „Als we de benodigde financiering niet rondkrijgen, kunnen we minder mensen met minder voedsel ondersteunen”, zegt Castro, regionaal directeur van het WFP. „We kunnen ook onze activiteiten op de langere termijn niet voldoende uitbreiden om het existentiële gevaar van klimaatverandering te bestrijden.”

Het veranderende klimaat vergroot de problemen, schrijft het WFP. Mozambique, Madagascar en Malawi werden afgelopen voorjaar hard getroffen door de cycloon Idai. Het leidde tot een humanitaire ramp. De impact van de cyclonen neemt volgens experts toe door de klimaatverandering. Castro: „Het jaarlijkse cycloonseizoen is begonnen en we kunnen ons een herhaling van de ongeëvenaarde verwoestingen van vorig jaar simpelweg niet veroorloven.”

Volgens het WFP is niet alleen urgente voedselhulp nodig, maar moet ook de voedselvoorziening beschermd worden. „Onze eerste prioriteit zijn de miljoenen mensen die onmiddelijk ondersteuning nodig hebben”, zegt Castro. „Maar ook het versterken van de veerkracht van de vele anderen die onder druk staan door steeds frequentere en destructievere droogtes en stormen is essentieel.”