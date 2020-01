VN: 350.000 Syriërs in Idlib op de vlucht in anderhalve maand

De afgelopen anderhalve maand zijn zo’n 350.000 Syriërs gevlucht uit de regio Idlib, waar de Syrische regering een door Rusland gesteund offensief voortzet tegen rebellen. Dat heeft de VN-organisatie voor humanitaire hulp OCHA donderdag bekendgemaakt, schrijft persbureau Reuters.

De honderdduizenden vluchtelingen, overwegend vrouwen en kinderen, hebben zich gevestigd in aangrenzend gebied, waaronder Turkije. De OCHA waarschuwt dat de humanitaire situatie in Idlib snel achteruit gaat vanwege de „escalerende” vijandelijkheden.

Hoewel de strijdende partijen afgelopen weekend in overleg met Turkije en Rusland een nieuw staakt-het-vuren overeenkwamen, wordt nog altijd hevig gevochten. Volgens het Syrisch Observatorium kwamen in de nacht van woensdag op donderdag 39 rebellen om het leven bij de strijd om twee dorpjes. Het zou overwegend gaan om strijders van de jihadistische groep Hayat Tahrir al-Sham. Ook zouden zeventien militairen van het regime zijn omgekomen.

Bombardementen van de Syrische luchtmacht kostten woensdag nog achttien burgers het leven in de stad Idlib, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het noorden van Syrië. De regio Idlib is het laatste bastion van de Syrische rebellen. Door de burgeroorlog zijn inmiddels 380.000 mensen om het leven gekomen en miljoenen burgers ontheemd.