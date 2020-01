Twee gebroken enkels

Dit jaar hoopte ik fris te starten. Maar na een ongelukkige val, begin dit jaar, brak ik mijn beide enkels.

Eén been is nog te doen, maar met twee kun je helemaal niet meer uit de voeten. Dus logeer ik (tijdelijk) bij mijn moeder thuis om te herstellen.

Na ontslag uit het ziekenhuis reageert zij bijdehand: „Maar niet op staande voet.”

