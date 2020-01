Oekraïne vraagt FBI om hulp in onderzoek naar cyberaanval Burisma

Oekraïne heeft de FBI om hulp gevraagd in het onderzoek naar een cyberaanval op het gasbedrijf Burisma, dat centraal staat in de afzettingsprocedure tegen Donald Trump. Deze aanval is mogelijk uitgevoerd door hackers van de Russische militaire geheime dienst GROe. Dat heeft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus.

De hackers zouden in november en december hebben geprobeerd inloggegevens van medewerkers van Burisma te stelen, meldde het Amerikaanse internetbeveiligingsbedrijf Area 1 eerder deze week. Op dat moment was het onderzoek naar Trumps afzettingsprocedure al bezig. Het is niet duidelijk of er gegevens zijn gestolen.

Hunter Biden, de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, zat van 2014 tot begin 2019 in de raad van bestuur van Burisma. De afzettingsprocedure richt zich op een telefoongesprek waarin Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onder druk zette om een onderzoek te starten naar Joe Biden en zijn zoon. Woensdag zijn twee formele aanklachten van machtsmisbruik naar de Senaat gestuurd.