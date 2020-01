Topman OM pleit voor verhoging straf voor doodslag

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM) pleit voor een verhoging van de maximale gevangenisstraf voor doodslag. Momenteel is het verschil met de straf voor moord namelijk te groot, zegt voorzitter van het college van procureurs-­generaal Gerrit van der Burg in een interview met dagblad Trouw donderdag.

Voor doodslag staat momenteel een maximale straf van vijftien jaar, voor moord is de straf in 2006 verhoogd van twintig naar dertig jaar. Doodslag betekent juridisch dat sprake is van een impulsdaad, in het geval van moord sprake is van voorbedachte rade.

„Terwijl impulsdaden ook een sluitstuk kunnen zijn van een kwalijk patroon”, stelt Van Der Burg vast in Trouw. „Juridisch is het dan misschien niet te bewijzen dat het om moord gaat, maar het zou goed zijn als dat verschil wat meer wordt rechtgetrokken.”

De OM-topman vindt het „te volgen” dat de maximale straf voor moord verhoogd is. „Twintig jaar klinkt nog als een straf die te overzien is. Praat je over dertig jaar dan is dat echt anders.”

Hümeyra

Na een uitspraak van de Hoge Raad in 2012 zijn striktere eisen gesteld om voorbedachte rade te bewijzen. Daardoor worden plegers van levensdelicten vaker veroordeeld voor doodslag.

Onlangs sprak de rechtbank Rotterdam ook uit dat sprake is van een groot gat in strafmaat na de uitspraak in de zaak tegen Bekir E. De man schoot in december 2018 zijn ex-vriendin Hümeyra dood op school, maar er was niet genoeg bewijs voor moord. E. kreeg veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd, het OM acht moord wel bewezen en is in beroep gegaan.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) erkende vorig jaar nog in een Kamerbrief dat het verschil moeilijk uit te leggen is. Zijn ministerie werkt momenteel aan een wetsvoorstel om het gat te dichten.