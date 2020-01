Voormalig coffeeshopbaas Van Laarhoven onderweg naar Nederland

Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven is vanuit Thailand onderweg naar Nederland. Dat zegt zijn advocaat Tim Vis donderdag tegen NRC. Van Laarhoven komt rond half zeven ‘s avonds aan op Schiphol. Hij zat sinds 2014 in Thailand een gevangenisstraf uit wegens het witwassen van drugsgeld. Via zijn advocaat laat Van Laarhoven weten „zeer verheugd” te zijn dat hij de rest van zijn straf in Nederland kan uitzitten.

Van Laarhoven woonde sinds 2008 in Thailand en werd daar gearresteerd nadat het Openbaar Ministerie in Nederland een rechtshulpverzoek naar Thailand had gestuurd. Justitie vroeg daarin om informatie in een onderzoek naar hem.

