Onderzoeksraad begint onderzoek naar flatbrand Arnhem

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begint een onderzoek naar de fatale flatbrand in Arnhem tijdens de jaarwisseling. Bij de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. Het onderzoek zal zich richten op het gebruik van de hal, vluchtwegen en de liften bij brand en de inzet van de brandweer, meldt de Raad donderdag.

De brand werd veroorzaakt door vuurwerk dat in de hal van de flat op een bankstel werd gelegd. Door de brand viel de stroom uit en kwam de lift waarin een gezin stond tot stilstand, waarna de liftschacht zich met rook vulde. De 36-jarige moeder en 8-jarige dochter die zich ook in de lift bevonden, raakten ernstig gewond.

Vluchtplan

Bewoners uitten na de brand kritiek op het vluchtplan van de flat. Het trappenhuis en de lift waren door de brand niet toegankelijk. Bewoners konden via de buitentrappen aan weerszijden maar één etage omhoog of omlaag lopen. Op de eerste verdieping is geen buitentrap en zijn bewoners aangewezen op de hoofdingang. Flats zoals deze staan in heel het land.

Emeritus hoogleraar veiligheidskunde Ben Ale zei eerder tegen NRC dat er „niets mis” is met dit type flats. „Het is bij zo’n brand ook helemaal niet nodig dat alle bewoners een noodtrap nemen.” De flat in Arnhem voldeed aan alle voorschriften, benadrukte ook directeur Eric Angenent van wooncoöperatie Vivare direct na de brand.

Twee jongens van 12 en 13 jaar worden verdacht van betrokkenheid bij de brand. Hun voorlopige hechtenis werd na twee dagen „op grond van persoonlijke omstandigheden” opgeschort.