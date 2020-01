Omzet boekenmarkt groeit, maar met minder boeken

Ze staat op plek één, vier, vijf, zeven, en tien. Van de tien bestverkochte boeken in 2019 zijn er maar liefst vijf van de Ierse schrijfster Lucinda Riley, zo blijkt uit cijfers die de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag bekendmaakte.

De omzet van de boekenmarkt groeide in 2019 met 2 procent. Het was het vijfde achtereenvolgende jaar dat er sprake was van groei.

Toch werden er minder boeken verkocht. De omzetstijging is vooral een gevolg van de btw-verhoging op papieren boeken. Uitgevers die lange tijd de prijs van een boek onder de 20 euro wilden houden, hebben die symbolische grens losgelaten en hun boeken duurder gemaakt.

In 2019 kochten lezers 40 miljoen boeken en daarmee daalde de afzet met bijna 4 procent. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de afzet is gedaald. De verkoop van kinderboeken daalde vorig jaar zelfs met 10 procent. Wat daarbij een rol gespeeld kan hebben: er kwam in 2019 geen nieuwe serie uit van het kaliber De waanzinnige boomhut, Dagboek van een loser, Harry Potter.

Opmerkelijk is dat het bestverkochte boek van 2019 ook al in 2018 bovenaan de lijst stond: De zeven zussen van Lucinda Riley. Haar serie over zeven zussen die na de dood van hun vader op zoek gaan naar hun roots is wereldwijd een hit. In Nederland verschenen de boeken relatief dicht op elkaar.

Ook opmerkelijk: op de tweede plaats staat Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer (145.000 exemplaren), dat daarmee de bestverkochte oorspronkelijk Nederlandse titel is. Een jaar eerder stond het eerste Nederlandse boek pas op plek 5 (Wees Onzichtbaar van Murat Isik).

Op de derde plaats van CPNB’s bestverkochte boeken staat De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, die in zijn boek wil aantonen dat de mens evolutionair gezien geneigd is het goede te doen (140.000 exemplaren). Dat is geen trendbreuk, non-fictie doet het al langer goed. Zo scoorden de afgelopen jaren Kieft van Michel van Egmond, Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk en Judas van Astrid Holleeder.

De cijfers van CPNB laten zien dat het winnen van De Libris Literatuur Prijs loont (De goede zoon van Rob van Essen is met 50.000 à 60.000 exemplaren het op twee na bestverkochte oorspronkelijk Nederlandse fictieboek). Ook laat de lijst zien dat het succes van Lévi Weemoedt voortduurt, hij staat met twee dichtbundels in de top-100.

Behalve een top-100 van bestverkochte boeken maakte het CPNB ook een top-100 van de meest uitgeleende boeken in 2019. Op nummer één: De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen. De uitleenlijst wordt gedomineerd door kinder- en jeugdboeken, met als uitzondering, op de derde plaats: De zeven zussen van Lucinda Riley.

Bestverkochte boeken 2019

1. De zeven zussen, Lucinda Riley

2. Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeijffer

3. De meeste mensen deugen, Rutger Bregman

4. De zeven zussen. Storm, Lucinda Riley

5. De zeven zussen. Maan, Lucinda Riley

6. Façade, Esther Verhoef

7. De zeven zussen. Schaduw, Lucinda Riley

8. Rinkeldekink, Martine Bijl

9. Otmars zonen, Peter Buwalda

10. De zeven zussen. Parel, Lucinda Riley

11. Grote verwachtingen, Geert Mak

12. Laatste weduwe, Karin Slaughter

13. ’t Hooge Nest, Roxanne van Iperen

14. Huis vol leugens, Nicci French

15. De Bourgondiërs, Bart van Loo

16. BASTA, Edwin Schoon

17. Mijn verhaal, Michelle Obama

18. Familiegeheimen, Astrid Holleeder

19. Simpel, Yotam Ottolenghi

20. Het strandhuis, Suzanne Vermeer

Bron: CPNB