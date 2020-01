NPO wil samen met Netflix series maken

De publieke omroep wil samenwerken met internationale videodiensten als Netflix om series te maken. De omroep wil volgend jaar vijf series maken samen met een of meer platforms. Dit zou de eerste keer zijn dat de omroep samenwerkt met een commerciële partij met een eigen distributienetwerk. Niet alleen Netflix kan zich melden, maar ook Disney+, Amazon, en zelfs Videoland van concurrent RTL.

Dit zei NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman donderdagmiddag in haar nieuwjaarstoespraak in Hilversum. Rijxman: „Samenwerking levert ons twee belangrijke voordelen op: meer budget voor de hele Nederlandse creatieve industrie en een breder zichtbaar Nederlands product.” Rijxman beschouwt deze eerste reeks als experiment, om te onderzoeken wat de mogelijkheden en knelpunten zijn.

Eerder liep een samenwerking tussen Netflix en de publieke omroep spaak omdat de laatste vasthield aan één jaar het alleenrecht om de series uit te zenden. Netflix wilde de serie al na een half jaar op het eigen platform zetten.

Belang bij Europese co-producties

Sinds internationale platforms als Netflix online kwaliteitsseries leveren, met een hoog budget, zijn series steeds belangrijker geworden voor mediabedrijven, ook voor de NPO en andere Europese publieke omroepen. Om toch aan hogere budgetten te komen, zoeken zij naar internationale samenwerking. Tegelijk blijft Netflix de grote concurrent, en moet de publieke omroep ook om zijn eigen online platforms denken: NPO Start en de abonneedienst NPO Start Plus. Die kunnen alleen overleven als ze series exclusief aanbieden.

Netflix heeft belang bij Europese co-producties. De kijkers hebben volgens de dienst een voorkeur voor lokale series. Bovendien slaan sommige ook internationaal aan. Verder wil de Europese Unie dat internationale aanbieders van video-on-demand dertig procent van hun films en series laten bestaan uit Europese producties.

De regering kwam in december met een wetsvoorstel om streamingdiensten als Netflix (en ook omroepen en bioscopen) te verplichten zes procent van hun omzet te investeren in Nederlandse films en series. Dit om de Nederlandse film- en tv-markt, die lijdt onder de komst van grote spelers als Netflix, te beschermen. Netflix, dat zijn Europese hoofdkantoor in Amsterdam heeft, is tegen quota of extra belasting, en zei eerder: „We hopen met onze goede intenties aan te tonen dat quota niet nodig zijn.”

