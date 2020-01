Niet al het kwaad is te verslaan

Serie The Outsider, HBO via Ziggo, 10 afl. van 50 min. ●●●●●

‘Een beest?’ Het is een simpele vraag die wordt gesteld bij het lijk van een elfjarig jongetje. Want, mijn hemel, wat is dat kleine lichaam toegetakeld. Maar nee, een beest is het niet geweest. Wat dan wel?

Het valt niet mee, de bloederige details in de eerste aflevering van The Outsider, de tiendelige HBO-serie gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King.

Wie geen sterke maag heeft, kan maar beter meteen afhaken. Maar voor True Detective-fans is deze King-serie een aanrader. Op één voorwaarde: dat je ruimdenkend moet zijn over dingen die niet te verklaren zijn. Want The Outsider gaat over het bovennatuurlijke, en is zeker geen whodunnit met een bevredigend einde waarbij de slechterik achter slot en grendel eindigt.

Brute moord, grauw landschap

Het verhaal begint dus meteen met een gruwelijke moord. In een klein dorpje in de staat Georgia wordt het lichaam van de elfjarige Frankie Peterson zwaar verminkt aangetroffen in het bos. Het is aan rechercheur Ralph Anderson (Ben Mendelsohn, ondermeer bekend van de tv-serie Bloodline) om de zaak te onderzoeken. Een eenvoudige kwestie, zo lijkt het, want een overdonderende hoeveelheid bewijsmateriaal wijst meteen in de richting van schoolleraar en honkbalcoach Terry Maitland, gespeeld door Jason Bateman (Ozark). Reden voor Ralph om Terry, voor het oog van de dorpsgemeenschap, tijdens een honkbalwedstrijd te arresteren. Een pijnlijke kwestie aangezien al snel tegenstrijdig bewijsmateriaal opduikt. Zo blijkt uit camerabeelden dat Terry op de dag van de moord aanwezig was op een congres in een andere stad. Bovendien vinden er een aantal bizarre gebeurtenissen plaats waardoor het nog onwaarschijnlijker wordt dat de geliefde honkballeraar de dader is. Is er misschien sprake van een dubbelganger? Reden om privédetective Holly Gibney (Cynthia Erivo) in te huren, een hyperintelligente vrouw met een zesde zintuig.

Het is vanaf dat moment dat The Outsider, die mede door het troosteloze landschap en de grauwige luchten sterk doet denken aan het eerste seizoen van True Detective, een onverwachte wending neemt. Want wie heeft er wel eens gehoord van ‘Fetch’, een figuur uit de Ierse mythologie die opduikt als een sinistere dubbelganger?

En niet alleen dat. Ooit gehoord van ‘El Cuco’? Of ‘Black Annis’? Zonder al te veel te verklappen, wordt langzamerhand duidelijk dat we hier te maken hebben met de duistere oerangsten en sinistere krachten die zetelen in ons onderbewuste. Althans, onderbewuste? Holly denkt er het hare van. Want waarom zou de boogeyman niet echt bestaan? En misschien is hij niet alleen uit op kleine kindertjes.

Kortom, met de komst van Holly verandert de toon van het verhaal, en niet alleen in positieve zin. Want vanaf de derde aflevering wordt het verhaal wel heel vaag en obscuur, vooral zodra de onverklaarbare gebeurtenissen zich opstapelen en de verhaallijnen alle kanten opschieten.

Sterke rollen

Gelukkig wordt dit in de daarop volgende afleveringen weer rechtgetrokken. Bovendien weet Erivo te boeien met haar subtiele acteerwerk. Haar vertolking van een kortademige, contactgestoorde vrouw, begiftigd met een onwaarschijnlijk computerbrein, is fascinerend. Ook Mendelsohn weet rechercheur Anderson neer te zetten als een overtuigend gevoelig personage: enerzijds rationeel en analytisch, tegelijkertijd gekweld en gebroken aangezien hij een zoon heeft verloren. De dood, het moeten leven met verlies, is voor hem geen onbekend terrein, integendeel. Zijn houvast – om het verlies van zijn zoon nog enigszins dragelijk te maken – is de wereld met een seculiere, wetenschappelijke blik te observeren. Dat hij te maken krijgt met bovennatuurlijke verschijnselen, is voor hem onacceptabel. „Ik kan het onverklaarbare niet accepteren”, is zijn antwoord als Holly hem probeert te overtuigen dat er misschien bovennatuurlijke krachten in het spel zijn.

Hoe moet je overleven in een wereld waarin je het kwaad echt niet kunt beheersen? Deze vragen maken die korte opmerking, aan het begin van de serie, zo huiveringwekkend. ‘Een beest?’ Hmm…