Nederlandse coureur Straver ernstig gewond in Dakar Rally

Motorcoureur Edwin Straver is donderdag ernstig gewond geraakt tijdens de elfde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Zijn vrouw zegt in een verklaring waaruit verschillende media citeren dat Straver tien minuten geen hartslag heeft gehad. Hij zou met zo’n 50 kilometer per uur zijn gevallen en daarbij ongelukkig terecht zijn gekomen.

Straver, die ter plekke werd gereanimeerd, werd na zijn val in kritieke toestand door een helikopter naar het ziekenhuis in Riad gevlogen. Hij zou een nekwervel hebben gebroken. Andere coureurs noemen de elfde etappe tegen Omroep Brabant „levensgevaarlijk”. De 48-jarige Straver, die voor de derde keer meedoet aan de Dakar Rally, won vorig jaar nog het zogeheten kistklassement, een prijs voor rijders die zonder de hulp van monteurs rondrijden.

Paolo Gonçalves

Zondag eiste de Dakar Rally al een slachtoffer. De Portugese motorcoureur Paolo Gonçalves (40) kwam in de zevende etappe van Riad naar Wadi Al Dawasir door een hartstilstand om het leven. Of hij die voor of na zijn val kreeg, was niet direct duidelijk. Straver had na het ongeval nog over de Dakar Rally gezegd dat „als je de gevaren niet accepteert, je moet thuisblijven”.

In de afgelopen 41 jaar kwamen in totaal ruim 70 deelnemers aan de Dakar Rally om het leven, onder wie de Nederlanders Bert Oosterhuis (1982) en Kees van Loevezijn (1988).