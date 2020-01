Muziekatelier Kytopia stopt met bestaan

Kytopia, het muziekatelier van de Nederlandse hiphopartiest Kyteman (artiestennaam van Colin Benders) en zijn vader Erik Benders, stopt met bestaan, bericht het ANP. Het podium, dat in de beginperiode in het oude muziekcentrum Tivoli huisde en het laatste jaar in Den Dolder, heeft bijna tien jaar lang heel veel Utrechtse muzikanten een studio of oefenruimte geboden.

„We hebben de afgelopen tien jaar ernaar gestreefd een permanente vestigingsplek voor Kytopia te realiseren”, schrijven vader en zoon Benders woensdag op Facebook. „Dat is helaas niet gelukt, al waren we het afgelopen jaar erg dichtbij. Als we de balans opmaken van onze zoektocht en pogingen, moeten we de conclusie trekken dat we deze permanente plek niet gaan vinden. Zelfs niet een nieuwe tijdelijke plek.”

Sluitende begroting

Daarom hebben zij besloten hun pogingen te staken. Als belangrijke reden noemen Kyteman en zijn vader de schaarste in de huidige vastgoedmarkt. „Wat er aan beschikbare grond of panden is, is vaak al voorbestemd voor woningbouw”, schrijven zij. „Bovendien zijn de paar beschikbare panden die er zijn, niet gebouwd met het produceren van versterkte muziek als uitgangspunt.”

Lees ook: Kyteman getroffen door sluiting Kytopia

Daarnaast was het lastig om een sluitende begroting op te stellen voor het muziekatelier. „Op basis van de verwachte huurinkomsten kon Kytopia eigenaar worden van een plek en de hypotheek betalen. De investering in de studio’s moest dan van de gemeente komen in de vorm van een investeringssubsidie. Maar het aandeel van de gemeente werd daarbij groter dan het aandeel van Kytopia, terwijl die verhouding andersom zou moeten zijn.”

De initiatiefnemers zien niet hoe de huidige situatie de komende jaren gaat veranderen. Daarom hebben zij besloten de stekker uit Kytopia te trekken.