Maagdeneilanden willen beslag leggen op privé-eilanden Epstein

De Amerikaanse Maagdeneilanden zijn een rechtszaak begonnen om beslag te leggen op twee privé-eilanden van Jeffrey Epstein. Volgens justitie van de eilandengroep heeft de Amerikaanse multimiljonair jarenlang minderjarige vrouwen misbruikt op zijn eilanden in de Caribische Zee, melden internationale persbureaus woensdagavond. Epstein pleegde vorig jaar zelfmoord terwijl hij in voorarrest zat.

Epstein en zijn medewerkers brachten volgens justitie van 2001 tot 2018 honderden meisjes tussen de twaalf en zeventien jaar naar zijn eiland Little St. James. Hij hield een database bij van zijn slachtoffers. Het naastliggende eiland, Great St. James, zou hij in 2016 hebben gekocht om ervoor te zorgen dat niemand hem in de gaten kon houden. Een van zijn slachtoffers, een vijftienjarig meisje dat probeerde weg te zwemmen, zou gevangen zijn gehouden op het eiland terwijl haar paspoort was afgenomen.

De twee eilanden hebben een geschatte waarde van 86 miljoen dollar (ruim 77 miljoen euro). Justitie op de Maagdeneilanden wil dit geld gebruiken om Epsteins slachtoffers te compenseren, van wie er twintig een rechtszaak hebben aangespannen om zijn nalatenschap. De totale bezittingen van Epstein worden geschat op omgerekend bijna 520 miljoen euro.

