In Nederland wacht Johan van Laarhoven een nieuwe strafzaak

Het was tot donderdagochtend vroeg „lopen op eierschalen”, zoals Frans van Laarhoven het noemt. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft volgens Frans – de twee jaar oudere broer van voormalig Tilburgs coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) – maandagavond weliswaar laten weten dat het overbrengen van Johan van Laarhoven van een Thaise naar een Nederlandse cel aanstaande was, maar dat het ook nog altijd kon mislukken.

Het nieuws mocht absoluut niet voortijdig uitlekken. Dat gebeurde niet, en dus konden advocaten en het ministerie vanochtend vroeg bekendmaken dat na een detentie van 2003 dagen Van Laarhoven in een vliegtuig op weg was naar Nederland. Daar zou hij naar verwachting donderdagavond rond half zeven aankomen.

Zijn advocaten en de familieleden van Johan van Laarhoven hopen dat de man, die 5,5 jaar in een Thaise cel zat wegens witwassen van drugsgeld, onmiddellijk op vrije voeten komt. „Gun Johan even de tijd om te herstellen. Ze kunnen hem ook over een week of twee opsluiten. Hij zal heus niet weglopen nu hij eindelijk in Nederland is”, zegt broer Frans.

Onverkoopbaar

In opsporingskringen wordt evenwel niet verwacht dat het ministerie van Justitie en Veiligheid meteen besluit dat Van Laarhoven in Nederland niet meer de gevangenis in hoeft. Het zou volgens die bronnen tegenover de Thaise autoriteiten onverkoopbaar zijn als hij nu al op vrije voeten wordt gesteld. De kans is daarom het grootst dat Van Laarhoven na het verlaten van de vliegtuigslurf op Schiphol wordt ingerekend.

Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops zou Johan van Laarhoven in ieder geval eerst naar een ziekenhuis moeten. Zijn gezondheid heeft erg geleden onder de jarenlange detentie in Thailand. Frans van Laarhoven zegt dat zijn broer zestien aandoeningen heeft: van hartkwalen, last van zijn galblaas, een longziekte, tot aan huidkanker op zijn hoofd.

Van Laarhoven werd in Thailand veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar, waarvan hij er in de praktijk twintig zou hebben moeten uitzitten. De Thaise autoriteiten begonnen een strafonderzoek tegen de sinds 2008 in de kustplaats Pattaya rentenierende Nederlander, nadat het Openbaar Ministerie in Breda aan Thaise collega’s om rechtshulp had gevraagd in een onderzoek naar fiscale delicten en het witwassen van drugsgeld. Sinds 2011 loopt in Breda een onderzoek naar criminele activiteiten van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company, die bestaat uit vier coffeeshops in Noord-Brabant. Van Laarhoven was tot 2011 eigenaar van de coffeeshopketen.

Hooguit zestien maanden zitten

Nadat de Nationale Ombudsman maart 2019 oordeelde dat justitie in Nederland onzorgvuldig had gehandeld in dit onderzoek, reisde Grapperhaus in augustus naar Bangkok. Hij wist bij zijn Thaise collega’s te regelen dat Van Laarhoven in principe naar Nederland kon. Het hof in Arnhem bepaalde in november dat zijn gevangenisstraf in Nederland moest worden omgezet naar het maximum van tien jaar en acht maanden. Volgens de advocaten van Van Laarhoven betekent dit dat de verdachte, na aftrek van zijn Thaise straftijd en een derde deel wegens voorwaardelijke invrijheidsstelling, nog hooguit een maand of zestien zou moeten zitten. De advocaten vragen gratie voor hun cliënt aan.

Snel zittingsdagen

Het OM in Breda liet donderdag weten dat het de rechtbank heeft gevraagd snel zittingsdagen te organiseren zodat een begin kan worden gemaakt met de strafzaak tegen Van Laarhoven en een vijftal medeverdachten. Ze moeten in Nederland nog terechtstaan wegens belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van meer dan 20 miljoen euro.

Volgens Frans van Laarhoven, zelf ook verdachte, kan Johan niet meer worden vervolgd wegens witwassen omdat hij hier reeds in Thailand voor is berecht. Maar het OM zegt dat Johan van Laarhoven nog niet is berecht voor het witwassen in Nederland.

De Thaise levenspartner van Johan van Laarhoven, Tukta, zit nog steeds vast in Bangkok, waar ze is veroordeeld tot een celstraf van ruim zeven jaar. Zij heeft niet de Nederlandse nationaliteit. „Erg jammer dat zij nog vastzit”, zegt Frans van Laarhoven. „Zij is het echte slachtoffer in deze zaak. Tukta was geeneens verdachte in het witwasonderzoek.” Grapperhaus wil ook haar belangen blijven behartigen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. „Nederland blijft zich waar passend en mogelijk inzetten voor haar vervroegde invrijheidsstelling in Thailand.”