Geuzenpenning naar Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA

De Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA is dit jaar de ontvanger van de Geuzenpenning. ACPRA is een van de weinige onafhankelijke mensenrechtenorganisaties in het islamitische koninkrijk, schrijft de stichting achter de mensenrechtenonderscheiding donderdag in een persbericht. De organisatie zette zich volgens de Geuzenpenning geweldloos en positief in voor hervormingen.

ACPRA - the Saudi Civil and Political Rights Association, opgericht in 2009 - heeft daar volgens de jury een hoge prijs voor moeten betalen. Arrestaties van leden begonnen in 2011 en in het voorjaar van 2013 werd ACPRA verboden en formeel opgeheven na een gerechtelijke uitspraak. De gevangenen hebben weinig zicht op vrijlating, ondanks aandringen van meerdere internationale mensenrechtenorganisaties. ACPRA pleit onder meer voor een democratisch bestuur in het koninkrijk en bescherming en erkenning van grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting. „Ze heeft dit altijd geweldloos gedaan en met een positieve grondhouding”, schrijft de stichting achter de Geuzenpenning.

De Geuzenpenning wordt dit jaar op 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen. De prijs zal in ontvangst genomen worden door ALQST (‘Gerechtigheid’), een mensenrechtenorganisatie uit Londen die zich richt op Saoedie-Arabië. De onderscheiding wordt sinds 1987 jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan „hedendaagse verzetsstrijders en mensenrechtenactivisten”. De Geuzenpenning ging vorig jaar naaar de Mexicaanse priester Alejandro Solalinde, die zich inzet voor de rechten van migranten.