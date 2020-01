Gemeente Den Haag stemt in met verkoop Eneco

De gemeenteraad van Den Haag heeft donderdagavond ingestemd met de verkoop van Eneco. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die toestemming geeft voor de verkoop van het energiebedrijf.

In november werd bekend dat het Japanse conglomeraat Mitsubishi en het elektriciteitsbedrijf Chubu 4,1 miljard euro willen betalen voor het energieconcern dat nu nog in handen is van 44 Nederlandse gemeenten. De aandeelhouders moeten nog instemmen met de verkoop. Den Haag is met 16,55 procent een van de grootste aandeelhouders van het bedrijf.

Als de verkoop doorgaat, levert dit de stad een bedrag van 675 miljoen euro op. Wethouder van Financiën Boudewijn Revis (VVD) noemt het besluit een „grote stap”. „De opbrengsten van Eneco gaan we gebruiken op zo’n manier dat de stad er op lange termijn beter van wordt.” Zo wil de stad 50 miljoen euro uittrekken voor „betaalbaar wonen” en 10 miljoen euro om via ICT de dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

Rotterdam is de grootste aandeelhouder, met ruim 31 procent. De verkoop zou de stad 1,3 miljard euro opleveren.

Eneco is het laatste energiebedrijf dat wordt gesplitst in een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf. Het netwerk blijft in handen van de overheid, de productie van elektriciteit wordt nu geprivatiseerd. Eerder werden Nuon en Essent al gesplitst.

