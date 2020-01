Froome gaat op jacht naar vijfde Tourzege

Wielrenner Chris Froome gaat in de zomer proberen de Tour de France voor de vijfde keer in zijn carrière te winnen. Dat heeft teambaas Dave Brailsford van Ineos, de ploeg van Froome, donderdag bekendgemaakt. Vorig jaar miste de Brit de Ronde van Frankrijk nog na een zware val in het Critérium du Dauphiné.

Bekijk hier het parcours van de Tour 2020: Tour 2020: Klimmers blij, vrouwen terug bij af

De 34-jarige Froome won de Tour de France in 2013, 2015, 2016 en 2017, toen nog namens Team Sky, de voorganger van Ineos. Bij zijn val vorig jaar juni brak hij onder meer zijn dijbeen, elleboog, heup en ribben, waardoor zijn seizoen vroegtijdig eindigde.

Bernal en Thomas

Froome zal deze zomer in Frankrijk samen met landgenoot Geraint Thomas, in 2018 winnaar van de ronde, en de Colombiaan Egan Bernal, die de Tour vorig jaar won, aan de start verschijnen. Volgens teambaas Brailsford zijn zij alledrie kopman en uit op de eindoverwinning.

Daarmee volgt Ineos het voorbeeld van Team Jumbo-Visma dat in december bekendmaakte ook met drie kopmannen van start te zullen gaan in Tour. Met Steven Kruijswijk, die afgelopen jaar derde werd, Primoz Roglic en Tom Dumoulin beschikt de Nederlandse wielerploeg over drie potentiële winnaars. De Tour de France begint op 27 juni in Nice.