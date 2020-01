BBC begint grootschalig project over klimaatverandering

Een speciale reisserie, een wekelijkse podcast en een nieuwe uitzending van het weer waarin de laatste klimaattrends worden toegelicht. De BBC gaat dit jaar met speciale programmering extra aandacht geven aan klimaatverandering wereldwijd.

Het project ‘Our Planet Matters’ gaat gepaard met een „reeks aan nieuwe diensten”, schrijft de Britse zender donderdag. Daarbij wil de BBC in 2020 eropuit om vast te stellen „welke landen, mensen en technologieën de leiding nemen om klimaatverandering aan te pakken”.

Mediaorganisaties stellen zich al langer de vraag hoe verslag moet worden gedaan van klimaatverandering, en of de urgentie van het probleem wel genoeg onderstreept wordt. De BBC besloot eerder dat niet bij ieder klimaatwetenschappelijk item een ‘scepticus’ spreektijd hoeft te krijgen. Vorig jaar sloten 170 kranten en zenders wereldwijd zich aan bij Covering Climate Now, een initiatief om klimaatverandering meer onder de aandacht te brengen.

Online gaat de BBC de laatste ontwikkelingen en producties bijhouden in een speciaal klimaatblog. In een podcast zullen wekelijks de wetenschappelijke, zakelijke en politieke aspecten van klimaatverandering besproken worden. En een nieuwe Climate Check service bespreekt het weer aan de hand van klimaattrends, bijvoorbeeld door te kijken naar CO 2 -uitstoot en ijsmassa’s rond de Noordpool.

Climate crisis

Ook Sir David Attenborough, wereldberoemd door zijn welbespraakte commentaar bij natuurdocumentaires zoals Planet Earth, is betrokken bij het project. „Het is een moment van crisis”, zegt hij tegen de BBC. „Terwijl ik hier aan het woord ben, staat het zuidoosten van Australië in brand. Waarom? Omdat de temperatuur van de aarde stijgt.” Hij zal voor de BBC een nieuwe documentaire maken, Extinction: The Facts, over de fragiele staat van ecosystemen wereldwijd.

The Guardian paste in 2019 zijn terminologie aan op het gebied van klimaat. De krant spreekt tegenwoordig niet meer van ‘klimaatverandering’ maar van ‘klimaatcrisis’. Zover gaat de BBC echter nog niet. In de bekendmaking heeft de zender het vooralsnog over climate change, en niet climate crisis.