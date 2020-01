Doema stemt in met aanstelling Misjoestin als nieuwe premier

Nog geen 24 uur na zijn onverwachte nominatie door president Poetin heeft de Russische Doema donderdag ingestemd met de aanstelling van Michaïl Misjoestin als premier. Het voorheen onbekende hoofd van de Russische belastingdienst kreeg 383 stemmen. Niet één parlementariër was tegen, 41 weerhielden zich van de stemming.

Poetin kondigde woensdag vergaande hervormingen aan in het Russisch staatsbestel, waarbij het Russische parlement meer inspraak krijgt. Kort na de bekendmaking maakte premier Dmitri Medvedev - een jarenlange getrouwe van de president - zijn ontslag bekend. Enkele uren later droeg het Kremlin Misjoestin voor als opvolger. Verenigd Rusland, de facto Poetins partij met een grote meerderheid in de Doema, schaarde zich vrijwel direct unaniem achter de kandidaat.

Misjoestin (53) is een geboren Moskoviet en stond de afgelopen tien jaar aan het hoofd van de Russische belastingdienst. Tot nu toe hield hij zich afzijdig van de politiek, en zijn nominatie kwam daarom ook als een verrassing. In zijn toespraak voorafgaand aan de stemming beloofde Misjoestin meer te zullen samenwerken met de Doema.

Lees de NRC-analyse over de hervormingen: Met ‘revolutie’ lijkt Poetin de weg te plaveien naar macht voor het leven

Door de hervormingen van Poetin gaat Rusland van een presidentieel stelsel - dat nog stamt uit 1993 - naar een meer gemengd stelsel, waarbij het parlement meer macht krijgt. Zo wil de president dat het parlement straks alle ministers moet goedkeuren. Volgens analisten kan Poetin met het nieuwe staatsbestel ervoor zorgen dat hij na het einde van zijn huidige termijn in 2024 de macht in handen kan houden, maar dan bijvoorbeeld weer als premier.