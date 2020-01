De series van week 3: een Nederlandse Netflix-serie en meer Sex Education

Ares

De langverwachte eerste Nederlandse Netflix Original is een psychologische horrorserie met veel ambitie. Studente Rosa (Jade Olieberg) wordt via haar beste vriend Jacob (Tobias Kersloot) binnengehaald bij een exclusief studentengenootschap, Ares. NRC sprak eerder met de makers: „Wij hebben er een Corps 2.0 van gemaakt, white privilege to the max.” Netflix, acht afleveringen.

Sex Education 2

Geen zin in Nederhorror? Dan is het tweede seizoen van Sex Education een alternatief. Een warme en kleurrijke comedy over een jongen die zijn medeleerlingen seksadvies geeft. Zijn moeder (Gillian Anderson) is ook sekstherapeut, wat voor veel ongemak zorgt. Netflix, acht afleveringen.

Little America

Uit de koker van Kumail Nanjiani en zijn vrouw Emily V. Gordon. Nanjiani was te zien in Silicon Valley en schreef met Gordon de fijne film The Big Sick. Little America is een anthologieserie over immigranten in de VS. Elke aflevering vertelt een nieuw verhaal, gebaseerd op echte gebeurtenissen. Apple TV+, acht afleveringen (wekelijks).

Diary of a Future President

Sinds The Mandalorian zijn er weinig nieuwe dingen op de streamingdienst Disney+ verschenen. Deze vrijdag komt comedyserie Diary of a Future President erbij. De Cubaans-Amerikaanse Elena wil president worden. We zien haar later ook echt campagne voeren als kandidaat. De oudere versie van Elena wordt gespeeld door Gina Rodriguez, bekend van Jane the Virgin. Disney+, tien afleveringen (wekelijks).