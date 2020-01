Brain Training voor Switch voelt niet van deze tijd

Game Dr. Kawashima’s Brain Training Voor Nintendo Switch, adviesprijs €34,99. ●●●●●

Nintendo had in 2006 iets bijzonders in handen met Dr. Kawashima’s Brain Training. Het spelletje voor de Nintendo DS-zakcomputer zat vol met simpele oefeningen die je hersenen beloofden te trainen, zodat je bijvoorbeeld makkelijker namen onthield of sneller kon rekenen. Dat werkte volgens Nintendo echt: het spel was gebaseerd op onderzoek van vooraanstaand neurowetenschapper Ryuta Kawashima. Het spel bleek vooral een succes bij niet-gamers, die in groten getale de gameconsole kochten om aan hun hersenen te werken.

Het bedrijf probeert dit succes te herhalen door een nieuwe versie uit te brengen voor de Nintendo Switch. Ook bij dit vervolg moet je de spelcomputer een kwartslag draaien, waardoor het voelt alsof je een boek vasthoudt.

Met de bijgeleverde stylus bedien je de game, waarmee je bijvoorbeeld cijfers op het scherm tekent. Dat doe je eens per dag: je krijgt een training voorgeschoteld waarbij je zo snel mogelijk een reeks sommen uitwerkt, of in een rap tempo een tekst leest. Ook het oplossen van een reeks Sudoku-puzzels behoort tot de mogelijke trainingen.

Op basis van je resultaten wordt een schatting gemaakt van je hersenleeftijd, die naarmate je langer speelt langzaam moet zakken. Tussendoor worden citaten uit wetenschappelijke onderzoeken opgelepeld die de werking op je hersenen benadrukken en uitleggen waar je zoal beter in wordt. Daarbij wordt meestal verwezen naar onderzoek uit 2013, dat door sommige wetenschappers sindsdien is betwist: bij onderzoek van de University of Pennsylvania werd in 2017 bijvoorbeeld geconcludeerd dat breintrainers net zo goed voor je hersenen zijn als ‘gewone’ games.

De Nintendo Switch-versie heeft een paar nieuwe spelletjes dankzij de infraroodsensor in de gamecontroller. Deze kan bijvoorbeeld je handbewegingen volgen bij een potje steen-papier-schaar, of zien hoeveel vingers je omhoog steekt bij rekensommen. Een leuk idee dat niet goed uit de verf komt: handbewegingen worden vaak niet herkend, wat resulteert in onterecht slechte scores.

De meeste spelletjes in Brain Training werken overigens prima en zijn ook best leuk. Het voelt fijn om in sneltreinvaart door rekensommen en Sudoku’s te racen en een hoge score neer te zetten, ongeacht of dat echt goed voor je brein is. Je kunt je echter afvragen hoe relevant deze game nog is. De eerste Brain Training was in 2006 uniek, omdat bijna nog niemand een smartphone had. Maar in 2020 download je vrij makkelijk een app die ongeveer hetzelfde belooft te doen, zonder dat je 300 euro voor een Switch of 35 euro voor een game betaalt.