Eerste besmetting in Japan met nieuw virus uit China

Na Thailand is nu ook in Japan een eerste besmetting met een nieuw virus uit China vastgesteld. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft ervoor gewaarschuwd dat deze nieuwe variant van het coronavirus zich wereldwijd kan verspreiden.

Het nieuwe virus, dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus, kan leiden tot een longontsteking en werd een 61-jarige man in China eerder fataal. Tientallen besmettingen werden afgelopen weekend gemeld in Wuhan, een stad in het oosten van China met ruim 11 miljoen inwoners. De slachtoffers werkten op een vismarkt. De markt is inmiddels gesloten.

Wuhan

Het slachtoffer in Japan is een 30-jarige man die het virus opliep in Wuhan. Hij kwam op 6 januari thuis en werd hij vier dagen later opgenomen in het ziekenhuis met aanhoudende koorts, hoestklachten en tekenen van een longontsteking. De man zou volgens de Japanse autoriteiten inmiddels grotendeels zijn hersteld en ontslagen uit het ziekenhuis.

In Thailand werd vorige week woensdag de eerste besmetting gemeld bij een Chinese toerist uit Wuhan. In aanloop naar het Chinese nieuwjaar op 25 januari, worden 800.000 Chinese toeristen verwacht in Thailand. De Thaise autoriteiten gezegd toezicht op de luchthavens te versterken.

De Verenigde Staten hebben Amerikanen in Wuhan gewaarschuwd voor het virus. Amerikaanse toeristen worden opgeroepen onder andere contact met dieren of markten waar dieren worden gekocht te vermijden.

Het SARS-virus is ook een vorm van het coronavirus. Het ontstond eind 2002 in China. Wereldwijd waren er duizenden besmettingen en kostte de ziekte aan ongeveer 800 mensen het leven, volgens cijfers van de WHO.