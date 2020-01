503 varkenshouders melden zich voor uitkoopregeling

503 varkenshouders hebben zich aangemeld voor een stoppersregeling waarbij zij tegen een vergoeding hun bedrijf beëindigen. Dat heeft het ministerie van Landbouw donderdag bekendgemaakt. Dat zijn er een stuk meer dan gedacht. Het ministerie hield vooraf rekening met zo’n driehonderd aanmeldingen.

Lees ook: Vast staat dat een groot aantal varkens verdwijnt

Volgens het ministerie toont de overschrijding aan „dat de regeling voorziet in een behoefte onder varkenshouders”. Door de populariteit van de regeling is het beschikbare budget van 180 miljoen euro mogelijk niet toereikend. Varkenshouderijen die de meeste geuroverlast veroorzaken, komen het eerst in aanmerking voor deelname. Binnen dertien weken moeten de varkenshouders te horen krijgen of ze worden uitgekocht. De deelnemende bedrijven moeten in het tweede kwartaal beginnen met het afbouwen.

De inschrijving voor de regeling voor geuroverlastgevende bedrijven in Oost- en Zuid-Nederland sloot om middernacht. Hoeveel van de varkenshouders die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk gebruik willen maken van de subsidieregeling is niet bekend.

De regeling moet geuroverlast in veedichte gebieden terugdringen. Ook moet het zorgen voor de vermindering van uitstoot van stoffen zoals ammoniak. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zouden deelnemers zo’n 600.000 tot 700.000 euro krijgen.