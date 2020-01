22 jaar cel geëist voor liquidatie oud-lid No Surrender

Tegen de 45-jarige Sooi de C. is donderdag in hoger beroep 22 jaar cel geëist voor de moord op Hugo van Houten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De C. werd in juli 2017 al veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord. De rechter oordeelde toen dat het ging om een afrekening in het criminele circuit.

De 27-jarige Van Houten werd op 17 augustus 2015 doodgeschoten vlakbij zijn woning in het Brabantse dorpje Molenschot. Hij werd vanuit een auto onder vuur genomen en van dichtbij doodgeschoten. Zijn lichaam werd vervolgens in de berm gesleept.

De C. heeft toegegeven dat hij bij de moord aanwezig was en dat hij het lichaam van Van Houten heeft versleept. Maar hij ontkent de moord te hebben gepleegd en wil niet zeggen wie het wel heeft gedaan. Het OM vindt dit ongeloofwaardig. „Wie gelooft er dat verdachte liever 25 jaar gevangenisstraf krijgt dan dat hij een naam noemt?” zegt de advocaat-generaal. Eerder eiste het OM 25 jaar gevangenisstraf.

Van Houten en De C. waren bevriend en tot 2015 lid van de motorclub No Surrender. Ze waren allebei actief in het criminele milieu in Brabant. De advocaat-generaal noemde de moord „een kille, berekenende en vooral laffe liquidatie”.