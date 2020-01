Zoon van Rupert Murdoch opent aanval op diens mediabedrijf News Corp

James Murdoch, een van de zoons van mediamagnaat Rupert Murdoch, heeft frontaal de aanval geopend op de manier waarop hun mediabedrijf News Corp omgaat met klimaatverandering. James en zijn vrouw Kathryn zijn vooral „bijzonder teleurgesteld over de voortdurende [klimaat]ontkenning in de Australische nieuwskanalen, ondanks het overduidelijke bewijs van het tegenovergestelde”, aldus een woordvoerder van het echtpaar.

News Corp, van oorsprong een Australisch bedrijf, is uitgegroeid tot een multinationaal mediaconglomeraat van vooral conservatieve kranten en tv-zenders (waaronder Fox News). James Murdoch is nog steeds lid van de raad van bestuur, maar heeft zich een paar jaar geleden teruggetrokken uit de dagelijkse leiding van het bedrijf, nadat duidelijk werd dat de intussen 88-jarige Rupert Murdoch zijn oudere zoon Lachlan als zijn opvolger zag.

In Australië is News Corp onder andere de eigenaar van The Australian, The Daily Telegraph, The Herald Sun en tientallen kleinere kranten.

‘Branden zijn er altijd geweest’

De media van News Corp liggen zwaar onder vuur in Australië in verband met hun artikelen over de bosbranden. Zo schreef columnist Chris Kenny in The Australian over de „hysterische pogingen om klimaatverandering de schuld te geven van de bosbranden, ook al is deze dreiging er altijd geweest en zal die er altijd zijn”.

In The Herald Sun werd ontkend dat bosbranden steeds erger werden. En op Fox News werd gezegd dat er twaalf mensen waren gearresteerd wegens brandstichting, terwijl sommigen juist „klimaatverandering de schuld proberen te geven”.

Klimaatwetenschapper Joëlle Gergis vindt dit soort verhalen „roekeloos en zeer schadelijk”. In The New York Times noemt hij ze verraderlijk. „Zodra je die zaadjes van twijfel plant, betekent dat het einde van een belangrijk gesprek.”

Dood en destructie

News Corp ontkent alle beschuldigingen. Rupert Murdoch zegt de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering te steunen – ook al stuurt hij af en toe tweets de wereld in die het tegendeel suggereren. In een commentaar verdedigt The Australian zich dit weekeinde tegen de kritiek: Australië is een zondebok geworden voor klimaatactivisten die gefrustreerd zijn omdat het maar niet lukt om de uitstoot van CO 2 -emissies wereldwijd fors te reduceren.

De Amerikaanse klimaatwetenschapper Michael Mann, die wel houdt van een stevig commentaar, is toevallig net in Australië voor een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor extreem weer. In Newsweek reageerde hij op het tumult dat nu is ontstaan: „Nu kunnen de Australiërs zelf hun conclusie trekken: stemmen op klimaatontkenners leidt tot dood en destructie.”

Mann citeert een Australisch onderzoeksrapport uit 2008: „Het bosbrandenseizoen zal eerder beginnen, iets later eindigen en over het algemeen intenser worden. Dit effect zal rond 2020 direct zichtbaar zijn.”

Lees ook deze reportageAustralische vrijwillige brandweer: ‘Hoe gaan we dit ooit verdedigen?’