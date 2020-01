Wikipedia na 2,5 jaar weer beschikbaar in Turkije

Inwoners van Turkije kunnen sinds woensdag weer gebruikmaken van Wikipedia. Het Constitutionele hof van het land bepaalde enkele weken geleden al dat de blokkade van de online encyclopedie in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting. Woensdag werd deze uitspraak gepubliceerd in de staatskrant en werd de blokkade opgeheven.

Volgens NetBlocks, een organisatie die internetblokkades in kaart brengt, hebben inmiddels vrijwel alle providers de toegang tot Wikipedia hersteld. Dit betekent dat Turken voor het eerst in 991 dagen weer toegang hebben tot de website.

In april 2017 blokkeerde de Turkse regering de toegang tot Wikipedia vanwege twee artikelen waarin gesuggereerd zou worden dat er een link bestaat tussen Ankara en terroristische organisaties. Turkije eiste dat Wikimedia Foundation, de organisatie achter de website, de artikelen zou verwijderen.

Juridische strijd

Wikimedia ging hier niet mee akkoord omdat de verwijdering van de stukken volgens de organisatie in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. In plaats daarvan probeerde zij via de Turkse rechter de blokkade op te laten heffen. De organisatie verloor de rechtszaak in eerste aanleg en op het hoger beroep werd volgens Wikimedia nooit gereageerd.

De stichting stapte vervolgens naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat Turkije opdroeg de blokkade uit te leggen en juridisch te rechtvaardigen. Hierop nam het Turkse Constitutionele Hof de zaak op zich, waarna het in december oordeelde dat de blokkade in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting.

Op het nieuws dat Wikipedia weer beschikbaar is in Turkije, wordt verschillend gereageerd. Enerzijds is men blij dat de populaire online encyclopedie weer toegankelijk is, anderzijds stellen critici dat de toegang tot informatie een recht is dat nooit ingeperkt had mogen worden.