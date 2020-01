Wie zijn de kanshebbers voor de Popprijs 2019?

Zaterdag, 23.30 uur Grote Zaal, Oosterpoort. In het blokkenschema van het festival Noorderslag staat zoals alle jaren niets anders dan: uitreiking Popprijs. Geen naam van een optredende act, zéker niet de winnaar. Want die wordt dan echt pas bekend. Het onterende biergooien dat de uitreiking jaren omlijstte, is gelukkig al een paar jaar verboden.

Tot die tijd is het speculeren langs een boterzacht criterium. Wie leverde in het voorgaande jaar ‘de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse popmuziek’? Denk aan uitzonderlijke doorbraken, concerten, streamingcijfers. Of wie ging juist lekker als Nederlandse act in het buitenland. De sinds 1986 uitgereikte muziekprijs (10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay) kan gaan naar de vliegende debutant. Of als een soort oeuvre-award naar de lang geprezen naam. Al duurt het wachten voor sommigen wel heel lang. Neem de Golden Earring, Doe Maar, en zeker rockband De Staat. Het idee is dat het voor die band nu echt de hoogste tijd is.

Vorig jaar won rapper Ronnie Flex. „In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren was er één artiest die er in veel opzichten bovenuit stak”, oordeelde de jury. Daar viel weinig tegenin te brengen.

Maar wie excelleerde in 2019? Het was een Nederlands popjaar waarin onder meer de Zeeuwse singer-songwriter Danny Vera en metal-zangeres Floor Jansen zich naar de top zongen, waarin de 20-jarige producer Kiowa Roukema uit Purmerend een slimme beat leverde voor megahit ‘Old Town Road’ van rapper Lil Nas X en countryzanger Billy Ray Cyrus en waarin Krezip een succesvolle reünie had.

Zanger Duncan Laurence, deze week ook te horen op Eurosonic, heeft de favorietenrol. Om hoe hij uit het niets als protegé van Ilse DeLange voor Nederland het Eurovisie Songfestival won. En omdat zijn weemoedige liedje ‘Arcade’ klasse had en de sobere uitvoering met zijn wendbare kopstem stond als een huis.

Zorgde zangeres Anouk met haar deelname al voor een kentering in de publieke opinie over het festival, na de sensationele winst leek iederéén plots Eurovisie-fan. Rijzende ster Laurence zette na zijn winst vol in op het bestendigen van zijn carrière; van Pinkpop naar een Nederlandse clubtour tot de Europese podia.

Is de opmars van Nederlandstalige hiphop ineens voorbij? Zeker niet. Concurrentie heeft Laurence te duchten van rapper/zanger Snelle – met zijn verhalende raps, lichtvoetige zang en zijn uitstraling van een doodnormale jongen. Het was zijn jaar: van nachtportier tot eerste hitsingle en twee albums. Daarvan belandde ‘Vierentwintig’ in november op nummer 1. In oktober zijn er al shows in de Afas Live.

Onder de bands wordt naast De Staat ook Altin Gün uit Amsterdam veel besproken. Niet alleen dingt de Turkse psychedelische folkrock straks bij de Grammy’s mee in de categorie ‘World Music’, de band heeft waanzinnige boekingen op Amerikaanse festivals als Bonaroo en Coachella te pakken. De Popprijs zou toch niet voor de hand liggen, maar Altin Güns nominatie voor het zaterdag ook te vergeven Pop Stipendium (10.000 euro) zou hoe dan ook te verzilveren moeten zijn.