In Groningen maken vrouwenstemmen de dienst uit

Dicht op de huid, zoals Eefje de Visser. De schrille popsound van Davina Michelle. Het onnadrukkelijk fel rocken van Pip Blom. Luchtig ludiek: Merol. Het onopgesmukte poprealisme van Roxeanne Hazes. De bezwerende Turkse klanken van Altin Gün-frontvrouw Merve Dasdemir.

Vrouwenstemmen maken zaterdag op de hoofdpodia van Noorderslagfestival, etalage voor de relevantste en spannendste popmuziek van eigen bodem, de dienst uit. Er treden, op shows van rapper Snelle, muzikant Benny Sings en de nog onbekende Popprijswinnaar na, vooral (front)vrouwen op in de Grote en Kleine zaal van de Oosterpoort. En ook het omvangrijke Eurosonic, het Europese showcasefestival dat tot en met vrijdag in de binnenstad van Groningen wordt gehouden, telt deze editie evenveel vrouwelijke als mannelijke acts.

Vijftig procent vrouwelijk

Een veel en fél besproken onderwerp is het in de internationale muziekwereld: het tekort aan vrouwelijke (hoofd-)acts op festivals. Pijnlijk zichtbaar werd het soms na tellingen hoeveel meer mannen, al dan niet als headliner, op de podia stonden. Het internationale voornemen ‘Keychange 50:50’, om per 2022 een gelijk aanbod van mannen en vrouwen op festivals en in organisaties te krijgen, poogt er sinds een paar jaar verandering in te brengen. Inmiddels tekenden meer dan 250 Europese organisaties. Het grote muziekfestival Primavera Sound in Barcelona programmeerde afgelopen editie bewust veel meer dan 50 procent vrouwelijke acts.

Nederlandse muziekorganisaties die zich committeerden aan de 50/50 verdeling in gender zijn De Doelen in Rotterdam, Music Meeting in Nijmegen, November Music in ’s-Hertogenbosch en Eurosonic/Noorderslag (ESNS). Zie: van de 257 artiesten op Eurosonic is 50 procent vrouwelijk. Net als op Noorderslag: van de 49 optredende artiesten is 24 vrouw. „We vragen ons tijdens vergaderingen regelmatig af of we op de juiste weg zitten”, zegt programmeur Joey Ruchtie. „Het valt te merken dat de muziekindustrie zich bewuster is van gender-ongelijkheid, de discussie is op gang gebracht. Laten we wel wezen, het was hard nodig dat dit onderwerp een slinger kreeg.”

Roxeanne Hazes

Toch, zegt hij, gingen hij en de andere programmeurs voor komend ESNS niet speciaal op zoek naar vrouwelijke acts in het bijzonder. „Vrouw of geen vrouw. Dit zijn nu relevante, interessante namen die boven zijn komen drijven. Die wil je hebben. ESNS meet enkel de temperatuur, wij bepalen de warmte niet.”

Het is al lang een tendens, maar wat valt het ook weer op in komend programma: de helft van alle bands op Noorderslag zingt in het Nederlands. Dromerig, hypnotiserend, verend op beats of stevig rockend: het komt allemaal in Nederlandse zinnetjes. Was Engels altijd de meest populaire taal voor artiesten om zich mooier, onnadrukkelijk maar poëtisch mee uit te drukken, meer en meer onderscheiden acts zich met recht-voor-zijn-raap lyriek in eigen taal.

Kweekvijver van talent

Rappers als Snelle, Boekoedro, Gotu Jim of de door YouTube omhoog gewaaide performer Joost. Zangeressen als Eefje de Visser, Roxeanne Hazes, Tabitha, Merol. WIES, een leuk jong indiepopbandje dat de Grote Prijs van Nederland won, bezingt met frontvrouw Jeanne Rouwendaal quasi-onschuldig haar middelbareschooltijd. Behalve als het voorprogramma van Roxeanne Hazes ging WIES afgelopen jaar ook op pad met de Popronde langs veertig steden. Die kweekvijver van talent leverde tevens zangeres Eva van Manen af, die met een ijlhoge stem over politiek en liefde zingt in fijnzinnige synthpopliedjes.

En de muzikant Ricky Cherim, die onder de naam Meetsysteem optreedt, is met zijn bijna onbeholpen, achteloze stijl die ondertussen goed en slim in elkaar steekt, ook zo’n voorbeeld. De invloed van de eigenzinnige, originele liedkunst van zanger Spinvis (donderdag op Eurosonic nota bene juist in het Duits te horen) is bij al die jonge talenten nooit ver weg.

6 TIPS EUROSONIC/ NOORDERSLAG

Drie dagen lang zijn de podia van Groningen het speelveld van aanstormende popmuzikanten. Twee dagen lang spelen internationale acts op showcasefestival Eurosonic. Zaterdag is het Noorderslagfestival de etalage voor relevante en spannende popmuziek van eigen bodem.Groningen, diverse locaties, 16-18 januari. Inl: esns.nl

1. Lina en Raül Refree

Lina en Raül Refree Foto Dobrev Alexnadr

Misschien dat in navolging van het succes van flamenco-vernieuwer Rosalía meer ruimte is voor moderne variaties op muziek van het Iberisch schiereiland. De producent en gitarist van Rosalías debuut Los Ángeles, Raül Refree, duikt nu op met de Portugese fadozangeres Lina. Samen laten ze iconische songs van Amália Rodrigues prachtig gloeien op donkere synthesizers. (PvdP) 16/1, Martinikerk & Der Aa-kerk

2. Alyona Alyona

Alyona Alyona

Van kleuterleidster naar hiphopboegbeeld. De Oekraïense Alyona Alyona, artiestennaam van Alyona Savranenko, was vorig jaar nog docent toen haar song ‘Ribki’ viral ging. Haar tintelende flow en controle verraden dat ze niet zomaar uit het niets komt: ze is al tien jaar actief in hiphop, maar blijkbaar is nu de tijd rijp voor haar eerlijke, harde raps. (PvdP) 16/1, Huize Maas

3. French 79

French 79

Simon Henner noemde zijn eenmansband naar zichzelf, hij is immers Frans en geboren in 1979. Hij maakte verhalende, elektronische muziek die op een zwierige manier dansbaar is, en soms ingetogen. De warmbloedige elektronica legt rustige golven over elkaar heen, met een fijnzinnige knipoog naar de harp. (HC) 16/1, Grand Theatre

4. Lena Hessels

Lena Hessels Foto Juri Hiensch

Als dochter van oud-punker Terrie Hessels van The Ex is het podium haar bepaald niet vreemd: Lena Hessels. De muziek op haar zelf opgenomen EP Billow is wat donker en van een ingetogen spanning. Live kan het er verrassend en expressief in gesproken woord, met zang, samples en gitaar uit knallen. Letterlijk soms: losjes zwaaiend met een hamer voordat ze slaat op haar percussie. Hessels houdt ervan als het schuurt in haar show. (AK) 18/1, Marathonzaal 23.30 uur

5. Lars and The Magic Mountain

Lars and The Magic Mountain Foto Merlijn Hoek

Of het wordt helemaal fantastisch of helemaal niks. Het optreden van Lars and The Magic Mountain, tot nu toe nog redelijk onbekend, is een beetje een gok. Maar dat Lars Kroon (Go Back to The Zoo, St.Tropez) uitpakt is zeker: het wordt vol op het podium met veel door de wol geverfde muzikanten, een gospelkoor, strijkers en blazers. Verwacht zich langzaam ontwikkelende spacepop vol functionele versiering. (AK) 18/1, Binnenzaal 00.15 uur)

6. Gaidaa

Gaida

Urban-artieste Gaidaa uit Eindhoven is met Soedanese roots een interessant talent dat haar stem heeft gevonden tussen soul en hiphop op sobere instrumentatie. Gaidaa kwam op via haar Instagram-kanaal en ging op tournee met Masego. Zie haar nu schitteren op het Colors-muziekplatform op YouTube in haar Soedanedese gewaad. In afwisselend Engels en Arabisch zingt ze een mooie versie van haar soulvolle nummer ‘Morning Blue’. (AK) 18/1, CBK zaal 21.15 uur