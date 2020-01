Voormalig EU-diplomaat verdacht van spionage voor China

De Duitse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar een voormalige EU-diplomaat en twee werknemers van een bekend Duits lobbybedrijf op verdenking van spionage voor China. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel woensdag. De ex-diplomaat en een van de andere verdachten zouden particuliere en zakelijke informatie hebben verstrekt aan het Chinese ministerie van Staatsveiligheid. De derde verdachte zou hier alleen mee hebben ingestemd.

De politie heeft woensdag negen woningen en kantoorpanden in Berlijn, Brussel, Baden-Württemberg en Beieren doorzocht. Centraal in het onderzoek staat een voormalige medewerker van de Europese Commissie, die later diplomaat werd voor de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO). Ook had hij meerdere andere hoge posities in Brussel en werkte hij als EU-ambassadeur in verschillende landen.

Hij beëindigde zijn carrière bij de EU in 2017 en ging daarna voor een lobbybedrijf in Duitsland werken. In datzelfde jaar zou hij informatie zijn gaan lekken naar de Chinezen. Ook zou hij de twee anderen bij de organisatie hebben gerekruteerd. Het betrokken lobbybedrijf heeft in het verleden grote Duitse bedrijven geadviseerd, meldt Der Spiegel.

250 Chinese spionnen in Brussel

Het komt niet vaak voor dat Chinese spionnen worden ontdekt. Vorig jaar werd een Chinese spion vanuit Brussel uitgeleverd aan de Verenigde Staten omdat hij gegevens van een Amerikaans luchtvaartbedrijf had willen stelen. De veiligheidsdienst van de EDEO waarschuwde volgens de Duitse krant Die Welt vorig jaar nog dat er zo’n 250 Chinese en 200 Russische spionnen in Brussel zitten. In 2016 hackte China volgens Politico nog een zeer belangrijk Europees communicatienetwerk.

Ook in Nederland zijn de zorgen over Chinese spionage substantieel. Inlichtingendienst AIVD schrijft in het jaarverslag van 2018 dat „verreweg de grootste dreiging op het gebied van economische spionage afkomstig is van China”. De Chinezen hebben interesse in hoogwaardige technologie, maar ook in de maritieme sector, de landbouw en de energiesector. Ook in de nieuwe China-strategie wordt gewaarschuwd voor Chinese spionage.

De inlichtingendiensten stellen dat China’s spionageprogramma zich ook richt op universiteiten en onderzoeksinstituten. Daarnaast probeert China „relevante politieke inlichtingen te krijgen over bijvoorbeeld Nederlandse stellingname ten aanzien van internationale kwesties of besluitvorming rondom investeringstrajecten”. Een voorbeeld is dat Chinese hackers de Nederlandse chipfabrikant ASML binnendrongen.

Ook is de vrees aanwezig dat het Chinese bedrijf Huawei 5G-technologie wil inzetten voor spionage. Zo bleek eerder dat er in systemen van Huawei ‘achterdeurtjes’ zitten die spionage mogelijk maken. Vooral de Verenigde Staten vrezen dat Beijing via Huawei controle kan krijgen over de wereldwijde digitale infrastructuur. Er is nooit bewijs gevonden dat China via het technologiebedrijf spioneert.