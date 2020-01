Vliegtuig in problemen dumpt brandstof boven basisscholen in LA

Een passagiersvliegtuig van Delta Airlines heeft dinsdag bij een noodlanding op de internationale haven van Los Angeles kerosine moeten dumpen. De brandstof kwam terecht op de speelplaatsen van meerdere scholen in een buitenwijk ten zuiden van de stad. Daarbij zijn 42 mensen lichtgewond geraakt, onder wie zeker zeventien kinderen. Dat melden lokale en federale autoriteiten aan persbureau Reuters.

Veel kinderen waren ten tijde van het ongeval buiten omdat zij pauze hadden, meldt de lokale brandweer. Zo’n zeventig brandweerlieden zijn ingezet om de slachtoffers op te vangen. Zij hadden vooral last van huidirritatie, geen van hen is behandeld in het ziekenhuis. De andere scholieren zijn na het ongeval geëvacueerd of opgehaald door hun ouders, laat een politiewoordvoerder weten.

Vlak na het opstijgen van vlucht 89 van Los Angeles naar de Chinese havenstad Shanghai ontdekten de piloten dat het toestel kampte met motorproblemen. Vervolgens besloten zij om te keren en een noodlanding te maken. Daarbij is het de gebruikelijke procedure dat vliegtuigen brandstof lozen om een veilig landingsgewicht te bereiken, schrijft Delta in een verklaring. Daarin zegt te maatschappij verder dat het de zorgen over de lichtgewonden deelt. De bewuste scholen liggen op zo’n 25 kilometer ten oosten van het vliegveld.

Luchtvaartautoriteit FAA is een onderzoek begonnen. „Er zijn speciale procedures voor het dumpen van brandstof voor vliegtuigen die vertrekken en landen op elke grote Amerikaanse luchthaven”, meldt FAA in een eerste reactie. „Deze procedures schrijven voor dat brandstof moet worden gedumpt op aangewezen onbevolkte gebieden, doorgaans op hogere hoogtes zodat de brandstof verstuift voordat die de grond raakt.”