VK informeerde EU niet over 75.000 veroordelingen van Europeanen

Het Verenigd Koninkrijk heeft door een computerfout nagelaten 75.000 veroordelingen van Europese criminelen door te geven aan hun land van herkomst. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van eigen onderzoek. De Britse autoriteiten hielden de fout na ontdekking verborgen uit angst voor imagoverlies.

De computerfout bleef vijf jaar lang onopgemerkt, waardoor een op de drie meldingen over veroordelingen van Europeanen in het Verenigd Koninkrijk niet naar de EU-landen werden gestuurd. Volgens de krant zijn mogelijk ook meldingen over veroordeelde moordenaars en verkrachters niet doorgegeven.

Hierdoor konden criminelen na het uitzitten van hun straf terugreizen naar hun thuisland, terwijl autoriteiten daar niet op de hoogte waren van hun veroordelingen in het Verenigd Koninkrijk. Er kon zo ook geen inschatting worden gemaakt over mogelijk risico dat zij nog vormden voor hun omgeving.

Nervositeit op het ministerie

Nadat de fout werd ontdekt werden de EU-landen alsnog niet op de hoogte gesteld. The Guardian had inzage in de notulen van een vergadering van de ACRO, de dienst die verantwoordelijk is voor de registratie van criminele gegevens. Uit die notulen blijkt dat er sprake was van nervositeit op het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat het bekendmaken van de fout “een reputatie-impact zou kunnen hebben”. Na de publicatie van het artikel werden de notulen van de site van de ACRO gehaald.

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tegen Britse krant bevestigd dat het probleem nog niet is opgelost en dat de meldingen over de 75,000 veroordelingen ook nog niet naar de EU-landen zijn verstuurd. Leden van zowel het Britse Lagerhuis als het Europees Parlement hebben om opheldering gevraagd.