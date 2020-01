Verdachte van moord op advocaat Wiersum wilde naar Suriname

Giërmo B., de aangehouden verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum, is gearresteerd op Schiphol toen hij in de rij stond om in te checken voor een vlucht naar Suriname. Dat bleek deze woensdag bij een pro-formazitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. De rechtbank besloot de hechtenis van de verdachte te verlengen.

B. was volgens het Openbaar Ministerie de vaste gebruiker van een gestolen witte Opel Combo die volgens de politie is gebruikt bij de moord op Wiersum, op 18 september 2019. In de witte bestelauto zijn bloedsporen aangetroffen van het slachtoffer en vingerafdrukken en DNA-sporen van de verdachte.

Lees ook Drie vragen over de rechtszaak

Wat de precieze rol van B. is geweest bij de moordaanslag of de voorbereiding daarvan is niet duidelijk. Hij ontkent iedere betrokkenheid. De 36-jarige B., woonachtig in Almere, is volgens zijn strafblad eerder veroordeeld voor gewapende overval, verboden wapenbezit en drugsvergrijpen.

Giërmo B. voldoet in ieder geval niet aan het signalement van de schutter dat door een getuige is afgegeven. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de schutter, gekleed in het zwart met een capuchon op, meerdere malen op Wiersum heeft geschoten vanaf de bestuurderszijde van de auto vlak nadat het slachtoffer daarin heeft plaatsgenomen. Op de beelden lijkt te zien dat het wapen van de schutter in eerste instantie weigerde. Het is niet duidelijk of Wiersum nog heeft gesproken met zijn moordenaar.

Contact met Wiersum en verdachte

Opmerkelijk is dat Wiersum in de week voor zijn dood contact heeft gehad met de gebruiker van een telefoonnummer dat op de dag voor de moord en de dagen daarvoor contact heeft gehad met de telefoon die in gebruik was bij Giërmo B. Die beide telefoonnummers, zo blijkt uit onderzoek naar de telecomgegevens rond de plaats delict, waren in de buurt op het moment dat Wiersum is vermoord.

Dit artikel wordt aangevuld.