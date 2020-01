Verdacht pakketje gevonden bij joods restaurant HaCarmel in Amsterdam

Bij het joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is woensdagochtend een verdacht pakketje gevonden. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een bomexpert van de politie doen onderzoek naar het pakket, meldt de politie.

Het restaurant was nog gesloten toen het pakket werd aangetroffen. Een toezichthouder, die controleert of het restaurant koosjer eten serveert, ontdekte ‘s ochtends een witte doos met draden eruit, waarna de politie werd ingeschakeld. Het is nog niet duidelijk of het pakket een explosief bevat. Uit voorzorg is de omgeving afgezet en zijn meerdere huizen ontruimd. De witte doos zou in het portiek bij het restaurant staan.

Het verdachte pakketje bij Joods Restaurant #HaCarmel. Voor de deur gevonden. Explosieven Opruimingsdienst onderweg. pic.twitter.com/r2HVHiRfdB — Federatief Joods NL (@federatiefjoods) January 15, 2020

Nadat de melding was binnengekomen, is de politie rond 11.00 uur grootschalig ingezet. Rond het middaguur werd het gebied rond het restaurant ontruimd. Federatief Joods Nederland heeft via Twitter beelden van het pakketje gedeeld. Daarop is een dichtgeplakte witte doos, bedoeld voor bierglazen, te zien. Er steken draadjes uit.

Bij hetzelfde koosjere restaurant werd eind 2017 een ruit ingegooid door Palestijns-Syrische vluchteling. Ook werd het restaurant een aantal keer besmeurd met eieren en mayonaise. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft contact gehad met de eigenaar van het restaurant Sami Bar-On: „Ze krijgen mij niet bang. Alleen op een brancard kunnen ze me uit mijn restaurant krijgen. HaCarmel blijft altijd open.”